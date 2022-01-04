Сотни жителей Жанаозена, нефтяного моногорода в Казахстане, 1 января вышли к зданию местной администрации с протестом против повышения цен на газ. В городе, где большинство автомобилей заправляются газом, протестующие перекрыли движение автотранспорта на дороге в центре населенного пункта.

Протесты продолжились и 2, и 3 января.

Что было бы после этого в Беларуси, догадаться несложно: аресты, уголовные дела, обвинения если не в терроризме, то в массовых беспорядках и подрыве государственности. Но даже в Казахстане на выступления людей власть уже реагирует по-иному.

«Дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. Демонстранты не должны нарушать общественный порядок», – написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter в третьем часу ночи 2 января.

Позже в соцсетях появился еще один комментарий президента Токаева: «Граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности с законом о мирных собраниях».

И никаких разгонов, спецназа и уголовных дел!

P.S. Вчера к вечеру из Казахстана поступила информация, что протестующие добились снижения цены на газ

Публикация из № 1 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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