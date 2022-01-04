Что год Тигра приготовил белорусским спортсменам?

В этом году болельщики не только увидят выступление спортсменов на Олимпиаде в Пекине, но их ожидает и ряд других увлекательных соревнований.

На Играх-2022 белорусы могут установить антирекорд

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В Китае из-за пандемии введены максимально жесткие ограничения – строжайший масочный режим, обязательный трехнедельный карантин для всех прибывающих в страну, ограничения по перемещениям.

Что же до карантинных мер непосредственно на Играх, то никакого обязательного трехнедельного карантина не будет для тех участников, которые прошли полный курс вакцинации. При этом организаторы и МОК готовы посодействовать в получении прививки всем спортсменам, которым сложно это сделать в своей стране.

Добавим, что олимпийские объекты расположены в трех кластерах: в Пекине пройдут хоккей, фигурное катание, керлинг, шорт-трек и коньки, в Яньцине – бобслей, сани, скелетон и горные лыжи, в Чжанцзякоу – лыжные гонки, биатлон, двоеборье, прыжки с трамплина, фристайл и сноуборд. Между кластерами будет организовано железнодорожное сообщение. При этом члены делегаций не смогут покинуть олимпийский периметр, то есть погулять по Пекину у них при всем желании не получится. Кроме того, олимпийцам будет рекомендовано «свести к минимуму физическое взаимодействие друг с другом». От них требуется носить маски, избегать закрытых или многолюдных пространств и соблюдать двухметровую дистанцию с другими людьми.

Но зрители на Играх-2022, похоже, все-таки будут, пусть и при условии соблюдения всех антиковидных правил. Протокол допуска и проверки болельщиков пока не утвержден, но, судя по всему, шанс увидеть соревнования получат исключительно жители Китая.

Кстати, COVID-19 наверняка повлияет на качество турнира. НХЛ официально объявила, что ее представители не поедут на Олимпиаду. Лига досрочно ушла на рождественские каникулы, перенеся ряд матчей. Все больше игроков болеют или отправились на карантин.

Кто из белорусов может завоевать для страны медали? Основные наши «медальные» виды спорта – это биатлон и фристайл. Последние результаты Анны Сола, Динары Алимбековой и Антона Смольского на этапах Кубка мира дают надежду, что в биатлоне при удачном раскладе может быть медаль. Хотя шанс повторить рекорд Дарьи Домрачевой на Играх в Сочи (три золотые медали) весьма призрачен.

Не возвращались без медалей с последних Олимпиад и белорусские фристайлисты, хотя в Пекине может получиться, что на пьедестал наши спортсмены вообще не попадут. После отстранения главного тренера Николая Козеко и всех перипетий с чемпионкой мира Александрой Романовской шансы на медаль невелики.

Вполне возможно, как и на летней Олимпиаде, сборная Беларуси установит на Играх медальный антирекорд.

«Задача конкретная – стать чемпионами Европы…»

В Венгрии и Словакии с 13 по 30 января пройдет чемпионат Европы по гандболу.

Соперниками нашей сборной в группе D станут команды Германии, Австрии и Польши. В основной этап выйдут две лучшие команды.

Главный тренер белорусской сборной Юрий Шевцов решил обойтись без услуг многолетнего лидера нашей сборной Бориса Пуховского.

Сам Шевцов возглавляет команду Беларуси с 2009 года.

Ранее председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев без лишней скромности очертил планы на этот чемпионат: «Мое требование к тренерскому штабу состоит в том, чтобы на каждую позицию было по два-три человека. В настоящее время это требование соблюдается, если не на сто процентов, то как минимум на восемьдесят…

Задача на турнир конкретная – стать чемпионами Европы. Наверное, это вызовет улыбку у многих людей… Но нам пора приближаться и занимать достойные места. Ребята уже сами хотят медали. Они сами ставят себе такие задачи».

В хоккее есть шанс реабилитироваться

Минувший год превратился для сборной Беларуси по хоккею в настоящий кошмар. Команда заняла предпоследнее место на турнире, но не вылетела в «пердив» (первый дивизион) только из-за ситуации з коронавирусом. Из-за пандемии Международная федерация хоккея приняла решение, что на время не будет ротации команд из разных дивизионов. Поэтому сборная Беларуси осталась в элите мирового хоккея и примет участие в чемпионате мира, который пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая.

Белорусы попали в группу с Финляндией, Швецией, США, Чехией, Латвией, Норвегией и Великобританией.

У главного тренера сборной Беларуси Крэйга Вудкрофта есть отличный шанс реабилитироваться. В 2021 году команда под его руководством не попала на Олимпиаду-2022, проиграв в решающем матче словакам.

Без Екатерины Снытиной…

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин пройдет в Австралии с 22 сентября по 1 октября. Сборная Беларуси еще не отобралась на мировое первенство, но очень близка к этому.

На последнем чемпионате Европы белорусская команда заняла четвертое место. Раньше это гарантировало бы попадание на чемпионат мира, но Международная федерация баскетбола изменила правила отбора. Теперь 16 сборных поспорят за путевки в рамках квалификационных турниров. С 10 по 13 февраля в Осаке наша команда сыграет с Японией, Канадой и Боснией и Герцеговиной. Три из четырех сборных попадут на чемпионат мира.

Напомним, что капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина в прошлом году объявила, что не будет выступать за национальную команду. По словам Снытиной, спорт власти страны используют в качестве пропаганды.

Футбол будем смотреть… зимой

Чемпионат мира по футболу–2022 пройдет не традиционно летом, а с 21 ноября по 18 декабря. Матчи состоятся в Катаре, поэтому принимались в расчет климатические условия.

Пока на чемпионат мира квалифицировались 13 сборных: Катар, Германия, Дания, Бразилия, Бельгия, Франция, Хорватия, Аргентина, Испания, Сербия, Англия, Швейцария и Нидерланды.

Отборочные турниры по всему миру продолжатся в этом году и должны завершиться в июне.

Впрочем, сборной Беларуси от этого чемпионата ни жарко, ни холодно. Белорусская команда заняла последнее место в квалификации в группе с Бельгией, Чехией, Уэльсом и Эстонией.

Лига чемпионов: кто лучший в Европе?

В Лиге чемпионов по футболу завершился групповой этап. Первые игры 1/8 финала состоятся с 15 по 23 февраля, ответные – с 8 по 16 марта.

На первой стадии плей-офф встретятся: «Зальцбург» (Австрия) – «Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия) – «Аякс» (Нидерланды), «Атлетико» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Интер» (Италия) – «Ливерпуль» (Англия), «Спортинг» (Португалия) – «Манчестер Сити» (Англия), «Вильярреал» (Испания) – «Ювентус» (Италия), «Челси» (Англия) – «Лилль» (Франция), ПСЖ (Франция) – «Реал» (Испания)

Напомним, что жеребьевку пришлось проводить дважды. Первоначальные результаты были аннулированы «из-за технической проблемы, связанной с программным обеспечением поставщика услуг, который отвечал за инструктаж официальных лиц по поводу того, кто и с кем может сыграть на стадии 1/8 финала».

Подготовил Сергей ЗАБЛОЦКИЙ.

Публикация из № 1 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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