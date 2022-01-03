Жительница столицы стала жертвой интернет-мошенников

Кибермошенники постоянно придумывают новые способы обмана. На этот раз в их ловушку угодила 49-летняя минчанка.

Женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления, сообщает Следственный комитет. Она пояснила, что в январе 2021 года зарегистрировалась на сайте maximarkets.info, который якобы осуществлял биржевую брокерскую деятельность. На этом сайте гражданам предлагалось поучаствовать в торговле на курсах валют, металлами, акциями. Для этого необходимо было внести денежные средства на виртуальный счет данной организации.

Спустя короткий промежуток времени минчанке позвонил представитель платформы, помог ей зарегистрировать личный кабинет и предложил внести первый взнос в размере 500 долларов США, что женщина и сделала. После этого с ней постоянно связывались якобы сотрудники биржи, обещали преумножить ее капитал в кратчайшие сроки под руководством опытных трейдеров.

Они убеждали женщину, что компания имеет официальную регистрацию, а также лицензию на осуществление брокерской и финансовой деятельности от Национального Банка Республики Беларусь. Чтобы еще больше усыпить бдительность минчанки, неизвестные позволили ей 4 раза вывести денежные средства на общую сумму более 6 тысяч долларов США с виртуального счета на свою банковскую карту. Однако в кратчайшие сроки они вновь уговорили ее пополнить счет.

Спустя некоторое время, когда на виртуальном счете было более 140 тысяч долларов США, женщина решила обналичить денежные средства. После получения ее просьбы сотрудники платформы перестали выходить на связь и заблокировали ей доступ.

Таким образом, под вышеуказанными предлогами с января по апрель 2021 года неустановленное лицо завладело ее денежными средствами на общую сумму более 205 тысяч рублей. Всего женщина 30 раз вносила денежные средства по реквизитам, которые были указаны в ее личном кабинете. В ходе предварительного расследования установлено, что на самом деле она совершала оплату различных услуг и покупку криптовалюты.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту завладения имуществом путем обмана в особо крупном размере (ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Количество подобных преступлений растет. В связи с этим следователи рекомендуют:

не доверять неизвестным организациям, обещающим легкий заработок на финансовых рынках в сети

не перечислять деньги на подобные интернет-ресурсы

убедиться в наличии у организации лицензии на брокерские услуги

проверять отзывы о брокерах от уже существующих клиентов

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