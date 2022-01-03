В Беларуси с 17 ноября 2021 года по 3 января 2022 года зарегистрированы 6 тыс. 387 пострадавших с гололедной и холодовой травмой, сообщает пресс-служба Минздрава.

Только за минувшие сутки пострадали 335 человек. Статистика по регионам по пострадавшим от гололедных и холодовых травм выглядит так:

В Брестской области обратились за медицинской помощью 565 человек (за сутки 26)

В Витебской области зарегистрированы 1 тысяча 530 пациентов (за сутки 120)

В Гомельской области зарегистрированы 1 тысяча 057 пациентов (за сутки 25)

В Гродненской области зарегистрированы 777 пациентов (за сутки 48)

В Могилевской области зарегистрированы 1 тысяча 86 пациентов (за сутки 29)

В Минской области зарегистрированы 737 пациентов (за сутки 69)

В Минске зарегистрированы 635 пациентов (за сутки 18)

Сегодня утром в Минске тротуары были больше похожи на каток. Коммунальные службы Минска заверили, что “предпримут все необходимые меры для устранения гололеда”.

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