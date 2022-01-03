«Все спать, а мы – в роддом»: Шепелев показал глубоко беременную жену на вечеринке

38-летний Дмитрий Шепелев, подводя итоги ушедшего года, поделился с подписчиками уникальным видео с вечеринки, на котором его гражданская жена Екатерина Тулупова предстает глубоко беременной, пишет 7days.ru. В кадре возлюбленная телеведущего радостно танцует, несмотря на огромный живот, и выглядит веселой и расслабленной. Однако такой, по словам шоумена, Екатерина оставалась недолго, потому что, едва праздник завершился, все отправились спать, а он повез Тулупову в роддом.

Дмитрий уточнил, что это знаменательное видео было сделано в конце марта прошлого года, аккурат перед появлением на свет их сына Тихона.

«Что касается самого прикольного воспоминания, то оно вот в этом видео. Вечеринка, после которой все поедут спать, а мы поедем в роддом», — отметил Шепелев.

Телеведущий добавил, что минувший год стал для него очень важным в личном плане, потому что он не только второй раз познал радости отцовства, но и сумел создать с Екатериной крепкую и дружную семью, в окружении которой надеется прожить до старости.

«2021-й лично для меня — это год нашей семьи, классный и важный год. В этом году нас стало больше, родился Тихон, в этом году мы все семьей стали особенно близки, в этом году нам было особенно хорошо и интересно друг с другом. Важный год. Фундамент на долгие годы вперед, чтобы твердым шагом и уверенно каждый из нас мог идти вперед», — провозгласил шоумен в Инстаграме.

Напомним, Шепелев познакомился с Тулуповой пять лет назад благодаря их детям – сыну телеведущего Платону и дочери Екатерины от первого брака. Пару лет назад пара начала жить вместе, но до сих пор не известно, зарегистрировали ли они свои отношения.

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