В честь начала председательства Франции в ЕС и 20-летия введения евро на Триумфальной арке в Париже повесили флаг Евросоюза, заменив им триколор Пятой Республики, пишет BBC News Русская служба.

Это вызвало негодование представителей правых партий. Флаг ЕС пришлось срочно снимать. По словам главы партии “Национальный фронт” Марин Ле Пен, данная инициатива является ни чем иным, как “атакой” на национальное самосознание французов.

Ультраправый кандидат в президенты Эрик Земмур назвал произошедшее “возмутительным”.

Валери Пекресс, правоцентрист и еще один кандидат на президентских выборах, которые состоятся в этом году, написала буквально следующее: “Председательствовать в ЕС – да! Стирать французскую идентичность – нет!”

При этом министр по делам Евросоюза французского правительства Клеман Бон заявил, что ничего экстраординарного не произошло. По его словам, флаг ЕС в любом случае планировалось снимать.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»