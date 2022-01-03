Власти Минска потребуют от Чижа компенсацию за строительные льготы

Юрия Чижа заставят компенсировать государству льготы, которые ранее были предоставлены ему при строительстве жилья. Это следует из нового документа Совмина, пишет Office Life.

Власти Минска потребуют от Чижа компенсацию за строительные льготы
Юрий Чиж

“Минскому горисполкому: оценить последствия реализации инвестиционного договора, заключенного с инвестором… и при наличии оснований принять меры, связанные с его прекращением (расторжением); обеспечить возмещение инвестором предоставленных ему сумм льгот (преференций) путем перечисления денежных средств в бюджет г. Минска.”

Это цитата из нового постановления. Также документ предписывает, чтобы компания «Трайпл» в трехмесячный срок представила минским властям информацию о рыночной стоимости квартир в домах, которые были построены в Уручье и на некоторых других участках.

По данным на осень 2020 года, долги Чижа превышали его активы. А осенью 2021-го был подписан указ, по которому при неисполнении или ненадлежащем исполнении ООО «Трайпл» обязательств по строительству жилья компания Чижа обязана возместить в бюджет Минска сумму, пропорциональную льготам.

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