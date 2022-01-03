Магнитная железная дорога — это современное решение, предназначенное для создания чрезвычайно быстрых поездов. Такая технология позволяет создавать и такие конструкции, как только что показанный китайский Skytrain, который парит в воздухе, не касаясь тяги.

Решение имеет шансы изменить способ передвижения в городах, хотя бы из-за гораздо меньших затрат, чем при строительстве метро.

Skytrain, представленный в Ухане командой инженеров из Университета науки и техники Цзянси и Китайской железнодорожной научно-промышленной группой, является первым воздушным рельсовым транспортным средством, использующим технологию постоянной магнитной левитации. Этот поезд характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума.

Китайский поезд предназначен для движения со скоростью до 120 км/ч. Разработчики уверяют, что это поезд совершенно безопасен, что было проверено на тестовой линии во время поездок общей протяженностью 7 тыс. км.

Интересный факт заключается в том, что эта модель может двигаться без участия водителя, поэтому теоретически можно будет снизить транспортные расходы.

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