«Насколько я понял, лобовое, синяя маршрутка Mercedes Sprinter и грузо-пассажирский микроавтобус, — сообщил Onlíner читатель Евгений. — Маршрутка в кювете, возможно, переворачивалась, сильно деформирована правая сторона. Второй бус стоял на разделительной полосе развернутый в сторону Слуцка. По дороге встретил минимум четыре кареты скорой. На обочине машин двадцать остановились и помогали пострадавшим. На месте я видел парня с травмой глаза, переломом ноги. Один пассажир был в тяжелом состоянии, терял сознание постоянно».

На видео, присланном читателем Onliner, видны несколько скорых и поврежденный микроавтобус.

Как сообщила официальный представитель УВД Миноблисполкома Александра Попова, 2 января около 20:40 на 30-м км автодороги Р23 (Минск — Микашевичи) в Узденском районе 27-летний водитель Opel Vivaro, двигаясь в направлении Слуцка, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Peugeot Boxer под управлением 24-летнего водителя.

— В результате аварии 24-летняя женщина, пассажир Opel Vivaro, погибла на месте происшествия. С травмами различной степени тяжести доставлены в больницу семь пассажиров Peugeot Boxer. Оба водителя также госпитализированы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса, — рассказала Александра Попова.

ГАИ Минской области призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать ПДД, особенно в сложившихся неблагоприятных погодных условиях.