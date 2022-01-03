Первый в мире деревянный спутник планируют запустить в Японии

В Японии разрабатывается план запуска в 2023 году первого в мире спутника с корпусом из дерева. По словам команды разработчиков, включающей специалистов из Университета Киото и Sumitomo Forestry, сгорая при повторном входе в атмосферу Земли после завершения своей работы, спутник создаст меньшую нагрузку на окружающую среду, пишет ixbt.com.

Первый в мире деревянный спутник планируют запустить в ЯпонииПоскольку дерево прозрачно для радиоволн, антенна спутника будет расположена внутри корпуса. Кроме того, дерево дешевле, чем алюминий, используемый в настоящее время для изготовления спутников.

Впрочем, сложно сказать, сколько удастся сэкономить на материале — спутник будет представлять собой куб размерами 10 х 10 х 10 см. На его гранях будут установлены солнечные батареи, а внутри корпуса расположатся электронные блоки.

Разработчики намерены предварительно испытать древесину на прочность, используя возможности Международной космической станции. Эксперимент может начаться уже в феврале, когда команда, возглавляемая астронавтом японского агентства аэрокосмических исследований Такао Дои (Takao Doi), планирует закрепить снаружи станции листы из нескольких пород древесины. Они будут оставаться в открытом космосе около девяти месяцев, что позволит оценить их износ.

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