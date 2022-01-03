Первый в мире деревянный спутник планируют запустить в Японии

В Японии разрабатывается план запуска в 2023 году первого в мире спутника с корпусом из дерева. По словам команды разработчиков, включающей специалистов из Университета Киото и Sumitomo Forestry, сгорая при повторном входе в атмосферу Земли после завершения своей работы, спутник создаст меньшую нагрузку на окружающую среду, пишет ixbt.com.

Поскольку дерево прозрачно для радиоволн, антенна спутника будет расположена внутри корпуса. Кроме того, дерево дешевле, чем алюминий, используемый в настоящее время для изготовления спутников.

Впрочем, сложно сказать, сколько удастся сэкономить на материале — спутник будет представлять собой куб размерами 10 х 10 х 10 см. На его гранях будут установлены солнечные батареи, а внутри корпуса расположатся электронные блоки.

Разработчики намерены предварительно испытать древесину на прочность, используя возможности Международной космической станции. Эксперимент может начаться уже в феврале, когда команда, возглавляемая астронавтом японского агентства аэрокосмических исследований Такао Дои (Takao Doi), планирует закрепить снаружи станции листы из нескольких пород древесины. Они будут оставаться в открытом космосе около девяти месяцев, что позволит оценить их износ.

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