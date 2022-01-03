Заместитель директора по хирургической помощи РНПЦ «Кардиология» Сергей Спиридонов рекомендует переболевшим COVID-19 проверить работу сердца через полгода после перенесенной инфекции, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

— Через полгода лучше выполнить эхокардиографию, посмотреть. А если нет симптомов, то можно сделать банальное ЭКГ, — сказал специалист.

При появлении жалоб С. Спиридонов рекомендует обратиться к врачу и пройти более детальное и углубленное обследование. По его словам, это необходимо, чтобы быть уверенным в своем здоровье, вовремя выявить нарушения функции сердца.

— Надо просто следить за собой и прислушиваться к организму. Если есть нарушения ритма, появление одышки — не игнорировать, — добавил кардиохирург.

Он также назвал последствия для сердца, которые могут возникнуть после перенесенной коронавирусной инфекции. Так, встречается очень много пациентов с миокардитом, тромбозом. Эксперт пояснил: вирус обладает тропностью к эндотелию сосудов.

— Там возникает воспаление, возможно образование бляшек. Когда человек переносит коронавирусную инфекцию, возникает цитокиновый шторм, возможно нарушение реологии крови и образование тромбов, — сказал С. Спиридонов.

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