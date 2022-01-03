МНС объясняет, как платить новые налоги ИП и физлицам с 1 января

Хотя новый Налоговый кодекс до сих пор не подписан, относительно нововведений уже есть пояснения налоговой. Министерство по налогам и сборам в предпоследний день года рассказало, как будут работать нововведения в налоговом законодательстве для «ипэшников» и физлиц, вступающие в силу уже 1 января, пишет Onliner.

Кто из ИП может перейти на упрощенку?

Для индивидуальных предпринимателей с 1 января 2022 года сокращается сфера применения единого налога. Он не будет применяться при:

реализации дополнительных жилищно-коммунальных услуг;

дистанционной торговле товарами, указанными в подпункте 1.2 пункта 1 статьи 337 Налогового кодекса;

деятельности прочего пассажирского сухопутного транспорта, пассажирского речного транспорта;

осуществлении общественного питания;

розничной торговле автомототранспортными средствами.

С 1 января 2022 года не вправе будут применять упрощенную систему налогообложения ИП, оказывающие услуги. Но есть исключения, касающиеся:

туристической деятельности;

деятельности в сфере здравоохранения;

деятельности сухопутного транспорта;

услуг в сфере общественного питания;

деятельности в области компьютерного программирования.

Перейти на упрощенку до 31 января 2022-го могут те, кто подал декларацию и уплатил единый налог. Если человек не подал декларацию, то перейти на упрощенку можно по-прежнему — отправив уведомление до 31 декабря 2021 года.

Единый налог вырастет

С нового года увеличивается размер ставок единого налога для индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц. Новые ставки применяются при исчислении суммы единого налога, срок уплаты которого наступает после 30 января 2022 года. До этого момента налог начисляется по старой системе.

«Ипэшники», которые с 1 января не смогут применять УСН, обязаны будут уплачивать подоходный налог с физических лиц в отношении доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности. В то же время вместо уплаты подоходного отдельные категории таких ИП вправе применять систему уплаты единого налога (при соблюдении условий главы 33 Налогового кодекса).

Физическим лицам — плательщикам единого налога, представившим в декабре этого года уведомления по единому налогу за февраль — декабрь 2022 года, необходимо на основании извещений налогового органа доплатить единый налог за февраль — декабрь 2022-го по новым ставкам в сроки, указанные в данных извещениях.

— В настоящий момент законопроект по внесению изменений в Налоговый кодекс принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики. Налоговые консультанты и бухгалтеры с нетерпением ожидают его подписания, так как ряд изменений вступают в силу уже через полтора дня, с 1 января 2022 года, — комментирует Onlíner налоговый консультант и руководитель аутсорсинговой компании «НК-ФинГрупп» Оксана Коваль. — Согласно изменениям значительно увеличены ставки единого налога, который нужно уплачивать ежемесячно. Например, при осуществлении техобслуживания и ремонта автомобилей в Минске с 1 февраля необходимо будет в месяц уплачивать налог в размере 896 рублей (ранее было 306 рублей), при предоставлении услуг парикмахерскими и салонами красоты в Минске — 540 рублей (было 135 рублей).

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