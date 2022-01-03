В Минской области планируют провести эксперимент по выкупу арендного жилья медиками после 10-15 лет работы. Об этом после доклада Александру Лукашенко рассказал председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин, пишет Смартпресс со ссылкой телеграм-канал “Пул Первого”.

“Предложение было облисполкома и глава государства поддержал: в виде эксперимента все-таки разрешить строить арендное жилье и с целью закрепления людей на работе в том или ином учреждении здравоохранения (мы сейчас говорим именно про медиков) после определенного периода работы (10 или 15 лет) предоставить возможность выкупа этого арендного жилья”, – сказал Турчин

“Тем самым мы закрепляем людей для работы в той или иной сфере экономики”, – добавил он.

Лукашенко во время доклада заметил, что “давно попробовали некоторые варианты и сочли необходимым в этом направлении двигаться”.

“Помните: так называемые общежития, но у нас не хуже, чем комфортабельное. Да, небольшие для начала комнаты, внизу детский садик, все необходимое. То есть мы попробовали и посчитали, во что это обойдется. Вы на основании этого должны были проработать некоторые варианты”, – напомнил о своем поручении Лукашенко.

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