ДТП с туристическим автобусом в Витебской области

На 119 км трассы М8 «Витебск-Могилев-Гомель» около двух часов дня произошло столкновение туристического автобуса «Скания», следовавшего в областной центр, и легкового автомобиля «Рено». В результате ДТП автобус опрокинулся. 31-летний водитель легкового авто, житель Кричева, погиб на месте, сообщает МВД Беларуси.

На месте происшествия работают медики, сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.

Пассажирам автобуса оказывается необходимая медицинская помощь.

Установлено, что в автобусе находились 42 человека, среди которых 40 – граждане Российской Федерации, которые приехали на экскурсию. Среди пострадавших четверо детей.

Следственным управлением УСК по Витебской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.

Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице Витебска, сообщает Минздрав. На помощь выехали хирурги и травматологи республиканского уровня. Предварительный осмотр показал, что 6 пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 18 – средней тяжести, остальные легкой степени.

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