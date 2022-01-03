Компания «Конте Спа», основные акционеры которой — братья Валентин и Дмитрий Байко, выделила заем в размере 3 миллионов евро для ОАО «Туровский молочный комбинат». Office Life неизвестно, в какой срок предприятие должно отработать эту сумму.

При этом на октябрь 2021 года активы молочного комбината оценивались в сумму более чем 218,9 миллионов евро. Отчета за прошлый год пока нет, но известно, что за три квартала 2021 года выручка превысила 265,9 миллионов рублей. Около 77,7% — это продажи на экспорт.

Основной рынок — Россия, поставки куда серьезно выросли после введения Москвой продуктового эмбарго. Сыры Туровского молочного комбината заменили на российском рынке мягкие итальянские сыры. Владельцы комбината — братья Байко и их компаньон Игорь Чернявский.

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