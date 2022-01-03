Электронная ярмарка вакансий, в том числе для молодежи, пройдет 6 января с 10:00 до 12:00 на сайте http://e-vacancy.by. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Соискатели смогут ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, условиями труда, а также задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

В мероприятии примут участие ЗАО «Атлант», КУП «Минская овощная фабрика», ОАО «Керамин», ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», УП «Ремавтодор Партизанского района г. Минска», УП «Спецкоммунавтотранс», РУП «Белмедпрепараты» и др. Предложат более 600 свободных рабочих мест.

По окончании мероприятия доступ к вакансиям для всех соискателей сохранится, так как они будут автоматически перенесены в общереспубликанский банк вакансий на портале Государственной службы занятости.

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