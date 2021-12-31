В России владельцев легковых автомобилей и мотоциклов освободили от обязательного техосмотра (ТО) транспортных средств, пишет Лента.ру.

Правило работает только в том случае, если машина или мотоцикл находятся в собственности физических лиц и используются в личных целях.

Для такси и иного транспорта, используемого для перевозки пассажиров, технический осмотр остается обязательным. То же касается личного транспорта, применяемого в служебных целях.

Кроме этого, водитель должен получать диагностическую карту по результатам технического осмотра в случае постановки на учет, изменения конструкции машины, с года изготовления которой прошло более четырех лет (включая год создания).

Юридические лица также должны продолжать выполнять техосмотры своих автобусов и грузовиков на обязательной основе. Процедуру придется выполнять для авто старше четырех лет при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции и замене основных агрегатов.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»