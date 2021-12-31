В какую сумму обойдется базовый новогодний стол белорусу

Без Оливье никак

Не будем отказываться от традиционного салата Оливье: без него и Новый год не праздник.

Объем берем на четыре человека. Готовим по классическому рецепту: картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (5 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г), репчатый лук (100 г), а также зеленый горошек (400 г) и соленые огурцы (400 г).

По стоимости полкило картофеля обойдется в 65 копеек, нужное количество моркови будет стоить 0,25 р., яйца куриные – 1,40 р., колбаса вареная – 3 р., пачка майонеза – 1,49 р., лук – 0,30 р., зеленый горошек – 1,99 р., бочковые соленые огурцы – 1,5 р.

В итоге четыре порции всеми любимого салата Оливье будут стоить 10,58 белорусского рубля.

Отметим, что почти все продукты мы купили в популярной белорусской интернет-доставке. Это один из самых экономных и удобных вариантов – можно все приобрести сразу.

“Селедка под шубой”

Решили не оставлять в минувшем году и “Селедку под шубой”. Не все молодые люди будут есть такой салат, но если к вам на празднование Нового года придут родители, без него вы точно не обойдетесь.

Для расчетов взяли такой рецепт салата на четверых: сельдь соленая (350 г), картофель (400 г), свекла столовая (350 г), морковь (200 г), куриные яйца (2 шт.), репчатый лук (100 г) и майонез (300 г).

Нужная порция картофеля стоит 0,55 р., свекла – 0,55 р., сельдь соленая – 4,95 р., необходимое количество моркови – 0,25 р., яйца куриные – 0,56 р., майонез – 2,2 р., лук – 0,30 р.,

В итоге салатник “сельди под шубой” обойдется белорусской семье в 9,36 рубля.

Бутерброды с икрой

Разнообразим стол бутербродами с красной икрой – любимой всеми праздничной закуской.

Для этого нам понадобится батон (225 г), сливочное масло (купим пачку – 180 г про запас) и, собственно, красная икра (100 г).

Батон потянет в цене 0,93 р., масло сливочное 82.5% – 4,32 р., икра лососевая горбуши зернистая (брали самую недорогую) будет стоить 13,59 р.

Итого бутерброды с красной икрой обойдутся в 18,84 р.

Запекаем цыпленка

На горячее предлагаем запечь тушку цыпленка-бройлера: 1,5 килограмма (средний размер) будет стоить 8,1 р.

Наверняка кто-то любит другое мясо, но тогда извольте раскошелиться: за кило свинины (тазобедренная часть для запекания) придется отдать 12 рублей, филе индейки и того дороже – 23,29 р. И это ценовой минимум.

Закуски и гарнир

Не забываем и про нарезку из сыра и мяса. Купили Российского сыра (350 г) и Финского сервелата (порция 360 г). Сыр “Российский особый” 50% стоит 5,3 р., а сервелат – 4,95 р., Итого сырно-мясная нарезка обойдется в 10,25 р.

Добавим черный ржаной хлеб (450 г) – 1,13р. Сварим и гарнир – белорусы любят картошку: на четверых примерно нужно 1,5 кг – это будет стоить 2,25 р.

Десерт

Конечно же, не забыли и про фрукты: 1.5 килограмма мандаринов обойдутся в 8 рублей.

И какой праздник без игристого вина – бутылка шампанского классического “Советского” в некоторых сетевых маркетах стоит 5.5 р. Ну и добавим любителям спиртное покрепче 40% – 9 р. Литровый пакет яблочного или апельсинового сока обойдется в 2,59 р.

Подводим итог

Итого наш новогодний стол без излишеств обошелся в 85,6 рублей (около 34 долларов).