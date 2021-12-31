Самые удивительные клады, обнаруженные в 2021 году

Копить на черный день – идея не новая. В 2021 году археологи обнаружили множество кладов. Некоторые из них были обнаружены в очень неожиданных местах и оставлены там королевскими особами, пиратами, вождями и обычными людьми, имен которых мы никогда не узнаем.

Многие из этих кладов были обнаружены удачливыми любителями с металлоискателями. От монет на удачу до самого большого англосаксонского клада из когда-либо найденных. Некоторым из этих сокровищ около 1500 лет, пишет Live Science

Средневековые золотые монеты и кольца с кукурузного поля

В 1935 году в деревне Слушкув был обнаружен самый большой клад средневековых монет, когда-либо найденный в Польше. В конце 2020 года археолог приехал в город, чтобы узнать побольше об этом кладе, и в итог нашел еще один.

Адам Кендзерски, археолог из Института археологии и этнологии Польской академии наук, нашел клад после того, как местный священник привел его на кукурузное поле. Там он нашел керамический сосуд, полный сокровищ.

«Найденный клад состоит из более чем 6600 предметов – серебряных монет и серебряных комочков (крошечных слитков)… завернутых в три льняных мешочка, упакованных в корзину, а затем помещенных в керамический сосуд», – сказал Адам Кендзерски.

Находка датируется 1105 годом и, возможно, принадлежала первой королевской семье Польши. На одном из золотых колец выгравировано кириллицей «Господи, помоги рабе Марии». Его могла носить Добронега Мария, которая была родом из Киевской Руси и женой князя Польши Казимира I.

Серебряные монеты римской эпохи в Турции

Около 2100 лет назад высокопоставленный римский солдат у ручья на территории современной Турции и закопал тайник с 651 серебряной монетой.

Никто не знает, кем был солдат и почему он оставил монеты, но клад очень хорошо сохранился для своего возраста, рассказывала Live Science в феврале археолог Элиф Озер. На монетах изображены разные сцены, одна из которых — сцена из «Энеиды», в которой троянский герой Эней уносит свою семью в безопасное место из горящей Трои. Были также монеты с изображениями нескольких римских императоров, в том числе Юлия Цезаря.

Богемское захоронение с золотом

В марте археологи описали фантастическую находку. В могиле V века были обнаружены останки женщины средних лет, похороненной в окружении золота и драгоценных камней.

В этом районе было найдено несколько могил, но все уже были разграблены, кроме одной. В этой могиле археологи обнаружили кости, стеклянные бусы и золотой головной убор, усыпанный полудрагоценными камнями. На скелете остались четыре пряжки от одежды, в которой женщина была похоронена, также украшенных полудрагоценными камнями.

Добыча с преступления века

Горстка серебряных монет, найденных в Новой Англии, возможно, была принесена туда одним из самых известных пиратов в истории.

Арабские серебряные монеты были найдены на острове Аквиднек, к югу от Провиденса, штат Массачусетс. Их возраст, датированный концом 1600-х годов и происхождение из далекой Северной Америки, предполагают, что они были привезены сюда пиратом Генри Эвери и его командой. Эти пресловутые головорезы ограбили корабль сокровищ Моголов Гандж-и-савай в 1695 году и скрылись с сокровищами на миллионы. Затем его банда мародеров бежала в Новый Свет. Судьба каждого из них неизвестна. Генри Эвери, возможно, сбежал в Ирландию и умер там несколько лет спустя.

Золотые монеты из графства Норфолк

Две изогнутые и потертые золотые монеты, найденные в графстве Норфолк, Англия, были выпущены королем Эдуардом III в то время, когда “Черная смерть” (бубонная чума) опустошала страну.

Монеты были найдены с помощью металлоискателя. Одна из них, известная как «леопард», на 96% состоит из чистого золота и входила в серию монет, выпущенных только в период с января по июль 1344 года, что делает ее действительно редкой. Их было отчеканено небольшое количество, потому что их производство было слишком дорогостоящим. Владелец этого клада был богатым человеком: стоимость этих золотых монет эквивалентна 16 700 долларам (12 000 британских фунтов) на сегодняшний день.

Римское подношение на удачу

В июле археологи предположили, что более 100 монет римской эпохи, найденные на реке в Нидерландах, были подношением для безопасного перехода реки.

В 2017 году кладоискатели обнаружили 107 монет на берегу реки Аа недалеко от города Берликум. Многие из них украшены военными изображениями. Никто не знал, почему монеты там находились. В 2021 году историк Лисбет Клаас, доцент Лейденского университета в Нидерландах внимательно изучила факты. Монеты были разбросаны по большой площади и чеканились в течение 200 лет, что позволило ей предположить, что они бросались по одной, а не закапывались вместе как клад. Они также были небольшого номинала, в основном из бронзы и немногие из серебра. Наконец, Клаас и ее коллеги нашли старый документ, в котором упоминалось, что место, где были найдены монеты, когда-то было бродом реки. Тогда все встало на свои места. Монеты, скорее всего, бросали в воду путешественники в знак удачи, в надежде благополучно пересечь реку.

Золотое сокровище, найденное фридайверами

В августе пара отдыхающих собрала со дна бухты Портитксол в Испании не только сувениры. Луис Ленс Пардо и Сезар Химено Алькала занимались фри-дайвингом, когда заметили мерцание на дне океана.

Оказалось, что это были золотые монеты 1500-летней давности, о чем дайверы сообщили властям. На монетах, датированных последним периодом существования Западной Римской империи, между 364 и 408 годами нашей эры, были изображены лица нескольких императоров: Валентиниана I, Валентиниана II, Феодосия I, Аркадия и Гонория. Поблизости не было кораблекрушений, но из-за остатков железа и дерева недалеко от находки, археологи предположили, что монеты изначально находились в небольшом сундуке.

Клад вождя железного века

Новоиспеченный кладоискатель Оле Гиннерап Шитц обследовал землю своего друга в Винделеве, Дания, с помощью металлоискателя. Говорят, новичкам везет. Он нашел клад монет, драгоценностей и украшений, относящихся к железному веку.

В тайнике было около 1 кг золота. Открытие положило начало масштабным археологическим раскопкам, в ходе которых были обнаружены остатки длинного дома вокруг клада, что позволяет предположить, что на этом месте в шестом веке находилась большая деревня.

Среди сокровищ были римские монеты, переплавленные в украшения, и несколько золотых дисков, называемых брактеатами, на одном из которых мог быть изображен норвежский бог Один.

Самый большой англосаксонский клад

Кладоискатель из Западного Норфолка, Англия, обнаружил самый большой клад англосаксонских монет из когда-либо найденных в стране. Это открытие в конечном итоге привело к преступлению.

Анонимный охотник за сокровищами обнаружил 131 монету и четыре золотых предмета. Он сообщил о монетах властям, как это требуется в Англии в тех случаях, когда находке может быть более 300 лет и она состоит не менее чем на 10% из драгоценного металла. Но другой кладоискатель, полицейский Дэвид Кокл, выкопал 10 монет и незаконно их продал. Кокл был приговорен к 16 месяцам тюремного заключения, а две из 10 проданных им монет так и не были найдены.

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