Бельгийские эксперты выражают оптимизм относительно последствий заражения штаммом коронавируса “омикрон” – он редко поражает молодых людей и почти не приводит к пневмонии, пишет Interfax.

“Молодые люди не страдают или страдают меньше от коронавирусной инфекции, вызванной вариантом “омикрон”. Нам еще надо дождаться результатов того, как он воздействует на пожилых людей”, – сказал в интервью газете Het Laatste Nieuws вирусолог из университета Лёвена Марк Ван Ранст.

“Омикрон чаще имеет тенденцию закрепляться на рецепторах, расположенных в верхних дыхательных путях, тогда как вариант “дельта” и другие варианты оккупировали рецепторы, расположенные в нижних дыхательных путях, глубоко в легких”, – объяснил эксперт.

По его мнению, гораздо меньше шансов, почти никаких, получить пневмонию от “омикрона”, заражение от которого иногда может проявляться в формах, напоминающих простуду. Это, полагает вирусолог, хорошая новость для больниц, всё ещё остающихся в сложном положении от большого количества пациентов в отделениях интенсивной терапии с заражениями вариантом “дельта”, которые часто госпитализированы с сильной пневмонией.

При этом Ван Ранст обратил внимание на то, что, несмотря на наблюдаемое в последнее время в Бельгии снижение заражений коронавирусом, в ближайшие дни цифры инфицирования пойдут в рост из-за повышенной контагиозности “омикрона” по сравнению с другими штаммами. Он также подчеркнул важность бустерной прививки.

Хорошей новостью назвал данные исследований “омикрона” и известный в стране микробиолог Эмманюэль Андре.

“Первичные данные показывают, что постомикронный иммунитет эффективно защищает против варианта “дельта”. Это хорошая новость”, – написал он в твиттере.

В то же время Андре отметил, что антитела в меньшей степени распознают “омикрон”, и бустерная прививка важна даже при том, что данный штамм менее опасен.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»