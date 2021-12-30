Певица Зара по личной инициативе решила посетить ТЛЦ в Брузгах, где уже больше 50 дней живет большая группа беженцев, пишет Sputnik Беларусь.

“Ситуация, которая сложилась на границе Беларуси и Польши многих не оставила равнодушными. Мою семью в том числе. Я приняла решение вместе со своим братом приехать поддержать и поздравить с наступающим Новым годом женщин и детей беженцев с Ближнего Востока”, — сказала певица.

Певица привезла новогодние наборы для детей, подарки, теплые вещи, а также фрукты. Все, что смогла собрать за несколько дней перед поездкой. Зара отметила, что, возможно, это не последний ее приезд к беженцам.

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