В Национальном санктуарии не совершали богослужений с мая, когда случился пожар, пишет katolik.life.

В Национальном санктуарии Матери Божьей Будславской возобновляют служение святой Мессы. Первая служба пройдет непосредственно в костеле в новогодний вечер, 31 декабря, в 23 часа. Таким образом, верующие смогут поблагодарить за уходящий год и в полночь встретить в храме новый год, прося на него Божьего благословения.

Назавтра, 1 января, св. Месса в Будславе состоится в полдень – в этот день католики празднуют Торжество святой Богородицы Марии. В воскресенье, 2 января, св. Месса также запланирована на 12.00.

Напомним, в будславском костеле не было богослужений с мая – когда в храме случился пожар. Недавно в минском костеле Пресвятой Троицы (св. Роха) состоялась Рождественская благотворительная ярмарка, благодаря которой на восстановление Национального санктуария удалось собрать 3 тыс. рублей. Общая сумма пожертвований за все время превысила 1,1 млн рублей. За эти средства храм накрыли временной крышей, укрепили купол.