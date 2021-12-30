Суд Заводского района Минска в четверг огласил решение по уголовному делу о крупных взятках в сахарной отрасли Беларуси, пишет Sputnik Беларусь.

Самый большой срок получил Михаил Криштапович – бывший директор Городейского сахарного завода – он приговорен к 13 годам лишения свободы.

Экс-глава Белорусский сахарной компании Дмитрий Кириллов приговорен к семи с половиной годам тюрьмы. Николаю Пруднику (экс-директору завода в Слуцке) и Дмитрию Егорову (Скидельский завод) за получение взяток суд назначил по 11 лет. Анатолий Гладкий (бывший гендиректор комбината в Жабинке) получил 8 лет лишения свободы, Виктор Миронов (тоже бывший руководитель жабинковского предприятия) – 11 лет. Бизнесмен из Москвы Сергей Каноненко за дачу и получение взяток приговорен к семи годам.

Суд также постановил взыскать с части обвиняемых более 11 миллионов рублей необоснованно приобретенной выгоды.

На оглашение приговора пришли родственники и знакомые обвиняемых – в зале суда не было свободных мест. Приговор судья зачитывал около получаса.

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