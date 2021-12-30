Суд Заводского района Минска сегодня огласит решение по уголовному делу о крупных взятках в сахарной отрасли Беларуси, , сообщает Sputnik Беларусь.

Расследование дела проводили следователи КГБ, оно длилось более года. Суд по делу начался в конце июля 2021 года. В качестве обвиняемых проходят 10 человек, из которых восемь с момента задержания находятся под стражей.

Среди обвиняемых нет полковника милиции Владимира Тихини, который был задержан в январе 2020 года, но потом отпущен под домашний арест. Позднее появилась информация, что его дело якобы было выделено в отдельное производство.

“30 декабря в 14:30 планируется оглашение приговора по уголовному делу о даче и получении взяток, пособничестве в даче взяток директорами сахарных комбинатов”, – сообщили Sputnik в понедельник в суде Заводского района.

“Сахарное дело”

Следствием КГБ было установлено, что с начала 2006 по январь 2020 года в Беларуси и России действовала организованная преступная группа, в нее входили директора всех четырех сахарных заводов Беларуси: Михаил Криштапович (Городейский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий завод), Дмитрий Егоров (Скидельский завод), Анатолий Гладкий и Виктор Миронов (гендиректора Жабинковского сахарного завода), а также бизнесмен из Москвы Сергей Каноненко и глава Белорусской сахарной компании (Москва) Дмитрий Кириллов.

Для того, чтобы задержать ряд подозреваемых из числа директоров сахарных заводов, пришлось развернуть самолет, следовавший рейсом Минск-Мюнхен, и посадить его в Гродно.

Резонансная история с возвращением самолета произошла 24 января 2020 года. Борт из Минска в Мюнхен должен был вылететь в 12:30, однако его задержали на три часа. Самолет вылетел, долетел до Вроцлава, развернулся и полетел обратно. После этого он экстренно сел в аэропорту Обухово в Гродно. Именно с него оперативники “сняли” несколько фигурантов дела.

Судебное следствие по делу проходило в открытом формате.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»