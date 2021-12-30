Рот на замок. Механизм DentalSlim оказался на удивление эффективным для похудения

Изобретатели из Университета Отаго создали интересный механизм для снижения веса. DentalSlim Diet Control – устройство, которое помещается в ротовую полость на верхний и нижний зубы-шестерки.

В основе действия – магнит с болтами-запорами, которые изготовливаются индивидуально. Устройство не дает носителю открывать рот шире 2 мм, тем самым ограничивая его потреблением жидких продуктов, но при этом не мешает речи и дыханию.

Участники тестирования скинули около 6-7 кг за две недели и при этом не утратили мотивации продолжать похудение.

Главный научный сотрудник Университета Отаго профессор Пол Брантон убежден, что механизм станет действенным, безвредным и доступным неинвазивным методом потери веса. Магнит устанавливает стоматолог, при этом носитель может при необходимости его отключать и включать обратно.

Создатели уверяют, что использование аппарата не имеет негативных эффектов. Метод будет полезен тем, кому нужно сбросить вес перед операцией, или пациентам с диабетом, которым снижение веса может помочь вызвать ремиссию.

Хирургическое смыкания челюстей набрало популярность еще в 1980-х годах, но сопровождалось рисками: например, в случае рвоты человек подвергался опасности удушья, а через год начинали страдать десны. Случалось, что даже после снятия ограничений сохранялись трудности с использованием челюсти, а иногда это приводило даже к расстройствам психики.

Прелесть магнита в том, что пациенты самостоятельно регулируют послабления, когда в этом есть необходимость. Это же позволит поэтапно входить в процесс похудения, в комплексе с инструкциями диетолога. К слову, никто из участников исследования отключать устройство не захотел. С того времени функциональный дизайн устройства еще больше усовершенствовали: оно стало меньше, удобнее и эстетичнее.

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