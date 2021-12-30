Михаила Саакашвили перевели из тюремной больницы в военный госпиталь

На брифинге, который начался параллельно с акцией оппозиции, министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что перевод в военный госпиталь – это предложение властей, для реализации которого необходимо получить согласие самого Саакашвили.

По словам министра, госпиталь в Гори был выбран, так как там безопасность и здоровье Саакашвили будут максимально защищены. Брегадзе отметил, что к прекращению голодовки Саакашвили призвал Страсбургский суд. При этом он предупредил, что в случае попыток помешать переводу или провокаций со стороны оппонентов властей Саакашвили вернут в тюремную больницу.

“После окончания курса лечения он будет переведен в 12-е пенитециарное учреждение в Рустави. Тут же надо подчеркнуть, в случае любого типа провокации со стороны оппонентов, что может помешать переводу заключенного и в дальнейшем работе медицинского персонала, заключенный будет переведен в 18-е учреждение [т.е. обратно в тюремную больницу] и любой закононарушитель ответит строжайшим образом перед законом”, – заявил министр.

Задержанный после возвращения в Грузию 1 октября бывший президент голодает уже 50 дней в заключении.

Ранее он заявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут из тюремной больницы в многопрофильную клинику, при этом отметив, что не считает госпиталь в городе Гори для него безопасным.

“Критическое состояние”

На прошлой неделе Специальная пенитенциарная служба обнародовала скандальные видеокадры, на которых видно, как Саакашвили переводят в тюремную больницу.

В службе назвали это подтверждением физических оскорблений персонала со стороны Саакашвили, но адвокаты считают их подтверждением бесчеловечного обращения с экс-президентом.

Отвечая на вопросы журналистов на брифинге в пятницу, министр юстиции сказал, что, в случае с переводом в тюремную больницу, в отличие от Гори, им не требовалось согласие Саакашвили, так как это перевод из одного пенитенциарного учреждения в другое и решение об этом принимает Специальная пенитенциарная служба.

Между тем, адвокаты и сторонники Михаила Саакашвили все это время требовали перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику и говорили об угрозах его безопасности и здоровью в тюремной больнице.

С рекомендацией перевода Саакашвили в полифункциональную, имеющую опыт клинику ранее выступила группа специалистов, созданная народным защитником Грузии Нино Ломджария. Специалисты назвали состояние Саакашвили критическим, порекомендовав поместить его в отделение интенсивной терапии.

Они отмечали, что условий для надлежащего лечения Саакашвили в тюремной больнице нет.

Накануне вечером Саакашвили потерял сознание. Об этом журналистам первым рассказал его адвокат Бека Басилая. По словам Басилая, Саакашвили упал, когда выходил из комнаты после встречи с адвокатами.

Позднее врач-реаниматолог, которая находилась в тюремной больнице в качестве приглашенного консультанта, сказала, что жизненные показатели Саакашвили стабилизировались, но он остается в отделении реанимации. Она отметила, что в больнице дежурит врач-реаниматолог. После этого Саакашвили оставался в реанимационной тюремной больницы.

Голодовка и провокации

В то время как адвокаты и сторонники Саакашвили били тревогу, представители тюремной больницы до того, как он потерял сознание, в том числе и 17 ноября, уверяли, что состояние у Саакашвили стабильное и жизненные показатели у него в норме.

В правящей партии говорили, что перевод в гражданскую клинику Саакашвили связан с рисками безопасности и предупреждали о возможных провокациях со стороны оппозиции.

“Все мы хорошо понимаем, что требование перевода в гражданскую клинику с их стороны – это не просто прихоть. За этим стоит конкретная цель – после перевода в гражданскую клинику создать определенные шансы для его [Саакашвили] освобождения”, – заявил журналистам незадолго до того, как было озвучено предложение властей о переводе Саакашвили в госпиталь в Гори председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе. Он обвинил оппонентов – партию “Единое национальное движение”- в том, что они пойдут на всё, “включая кровопролитие”.