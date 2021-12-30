Ошибочка вышла

Лидеры Беларуси и Израиля Александр Лукашенко и Ицхак Герцог провели телефонный разговор, после которого президенту Израиля пришлось уточнять некоторые факты своей биографии.

А все дело в том, что официальные белорусские СМИ со ссылкой на пресс-службу президента сообщили, что малой Родиной Ицхака Герцога является Березино, а его супруги – белорусский Гомель.

Как оказалось, все не так

Как уточнили израильские СМИ, Герцог родился в Тель-Авиве в семье главы израильской военной разведки, бывшего офицера британской армии, уроженца Белфаста в Северной Ирландии Хаима Герцога. В 1983–1993 годах Герцог-старший тоже занимал пост президента Израиля. Выходцем из Восточной Европы был дед нынешнего главы государства Ицхак А-Леви Герцог. Правда, не из Беларуси, а из польского города Ломжа. Откуда в сообщениях, в том числе на президентском сайте появилось Березино, совершенно не ясно.

«Ошибочка вышла» и по поводу малой Родины первой леди Израиля. А вот супруга нынешнего президента Израиля Михаль Герцог действительно имеет корни в Беларуси. Но не в Гомеле, а в Кобрине. Сама она родилась в Израиле, но ее дед по отцовской линии Ицхак Пинчук — из Кобрина. И большая часть его близких погибла во время Холокоста.

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