Человек, который превратил криминал в многомиллиардный бизнес

Многие любят красивые истории успеха выходцев из бедных семей. Особенно, если этот человек уроженец той страны, откуда ты родом. «Новая деловая газета» со ссылкой на различные источники, в том числе рассекреченные архивы ФБР, вспоминает историю успеха уроженца Гродно – известного мафиози Мейера Лански (настоящее имя – Мейер Суховлянский).

Это история человека, который не боялся заниматься «грязным» бизнесом и в итоге стал одним из самых известных и влиятельных мафиози в США. В Беларуси этот человек не особо известен, а ведь когда-то этот уроженец белорусских земель был грозой американских спецслужб.

Будущий партнер по криминальному бизнесу вымогал у Мейера деньги

Выходец из еврейской семьи, Мейер Лански родился в 1902г. в Гродно. В возрасте 9 лет с семьей уехал в США к отцу, который поселился в Нью-Йорке, на Манхэттене. Со своими будущими партнерами по криминальному бизнесу – Бенджамином Сигелом и Чарльзом Лучано (также известными криминальными авторитетами) – познакомился в детстве, причем с первым – после того, как Сигел вымогал деньги у Лански. После окончания школы работал подмастерьем инструментальщика, автомехаником.

Серьезной криминальной деятельностью Мейер занялся в возрасте 17 лет: во времена «сухого закона» он подпольно ввозил из Канады виски, а из Багамских островов – водку и коньяк, и сбывал алкоголь в бары по всей стране.

В 1920-х гг. оргпреступность в США контролировали национальные группировки – еврейская, итальянская и ирландская, которые перед самым началом Великой депрессии смогли объединиться в Национальный преступный синдикат, одним из руководителей которого стал Лански (на фото третий слева). Позиции Лански были настолько прочными, что легендарный Аль Капоне (на фото в центре), тоже член синдиката, должен был согласовывать свои действия с Лански.

Подкупал президента Кубы и раскрутил Лас-Вегас

Когда бутлегерство перестало быть прибыльным бизнесом, синдикат переориентировался на другой вид темного бизнеса – содержание игорных домов. Страстный игрок в карты, Лански открывал игорные дома один за одним – Чикаго, Кливленд, Нью-Йорк, затем построил отель-казино на острове Свободы – Кубе (после прихода к власти Фиделя Кастро национализирован).

Вкладывал немало средств в казино Лас-Вегаса, открывал игорные заведения на Багамских островах. На открытие одного из казино в Лас-Вегасе прибыли самые известные звезды Голливуда того времени. Чтобы у правоохранительных органов не было возможности осудить Лански, он выводил средства в швейцарские банки и даже стал владельцем одного из них.

Лански был настолько влиятелен, что после Второй мировой войны смог дать взятку президенту Кубы за то, чтобы он восстановил во власти генерала Батисту, который благоприятствовал деятельности казино. Он построил клуб и открыл казино в здании известнейшей гостиницы Гаваны – «Насьональ» (на фото), против чего выступал сам Эрнест Хемингуэй, но безуспешно.

Несмотря на многочисленные взятки и огромные суммы уплаченных налогов, Лански зарабатывал десятки миллионов долларов на кубинских клубах и казино. Приход к власти Кастро разрушил кубинский бизнес Лански: казино были разграблены, а позже переданы в собственность государства, а еще позже и вовсе запрещены. Следующим ударом стало закрытие игорных домов в Майами, в результате чего прибыль приносили только казино Лас-Вегаса. Также Лански принимал участие в контрабанде наркотиков и организации проституции, но и инвестировал в отели и гольф-клубы.

Известен Лански не только как предприниматель и мафиози, но и как горячий сторонник израильской государственности и антифашист. В 1930-е гг. его соратники громили собрания американских нацистов, а в годы Второй мировой помогали отлавливать немецких шпионов и провокаторов и обеспечивать безопасность американских кораблей. Он переправлял из американских портов оружие для израильской армии и обязался выплачивать 10% своей прибыли в израильскую казну, а также спасал еврейских беженцев из Европы.

В 1970-е гг. он прожил два года в Израиле, но правительство этой страны впервые в своей истории не предоставило гражданство этническому еврею из-за криминального происхождения его доходов.

За ним постоянно следили спецслужбы, но так и не смогли его осудить

Еще в 30-е годы за Лански установилась слежка ФБР, о чем свидетельствуют архивы спецслужбы, однако долгое время его не удавалось привлечь к ответственности: наружное наблюдение, прослушка телефонов и обыски были бесполезны. Федеральное бюро расследований за всю историю наблюдения за Лански подготовило 26 стостраничных отчетов о нем с результатами сбора информации. В этих отчетах мы узнаем адреса, по которым жил Лански, компании, в которые он инвестировал, все его связи в криминальном мире, содержание писем, которые он отправлял.

В одном из отчетов, подписанных директором ФБР, читаем: «Мейер Лански один из наиболее известных криминальных авторитетов, и он каждую зиму посещал Майами в течение многих лет. Он контролировал нелегальные игорные дома в Майами в течение многих лет и определенно считался главным криминальным авторитетом в Майами».

Лишь в 1972Г. сотрудники ФБР перехватили 70-летнего Лански в аэропорту Рио-де-Жанейро и отправили в США под суд по обвинению в неуплате налогов. Спустя полтора года суд его оправдал, при этом лишив паспорта. Долгое время спецслужбы и экономисты, историки и журналисты пытались узнать, где находятся деньги Лански (по некоторым данным, он заработал до $300 млн., а по некоторым – $400 млн.). Однако официально Лански был «чист», на его счетах было всего лишь около $50 тыс. После суда Лански уехал на ранчо в Майами, где проживал последние годы жизни и умер в возрасте 80 лет от рака легких.

Мейер Лански был дважды женат, от первого брака у него родилось трое детей: два сына и дочь. Один из сыновей стал военным офицером.

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