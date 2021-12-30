В I квартале 2022 года снова вводится ценовое регулирование на социально значимые товары, сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Напомним, ранее сдерживание некоторых цен подумывали заменить скидками для малообеспеченных. Мол, такая мера не лучшим образом влияет на финансовое состояние предприятий, пишет Onliner.

— Ценовое регулирование на социально значимые товары в 2022 году в целом сохраняет подходы, в том числе в отношении перечня социально значимых товаров, применяемые в 2021 году в соответствии с постановлениями МАРТ №59 и 60, — говорят в МАРТ. — Регулирование цен направлено на поддержание доступности жизненно важных продуктов для населения.

Постановлением №79 устанавливаются ограничения:

производителям — предельного максимального норматива рентабельности в размере фактического уровня рентабельности реализованной продукции за январь — ноябрь 2021 г. или не более 10%;

импортерам — предельные максимальные надбавки импортера;

оптовой и розничной торговле — предельные максимальные оптовые надбавки, торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки).

Постановление №79 вступает в силу с 1 января 2022 г. и действует в течение 90 дней.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»