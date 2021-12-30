Белорус Егор Шарангович отличился в НХЛ – он стал третьей звездой в матче “Нью-Джерси” с “Баффало”. В “Девилз” впечатлены его прогрессом.

Шарангович сделал голевую передачу и забросил победную шайбу. Всего белорусский форвард провел на площадке 13 мин. 54 сек. “Нью-Джерси” прервал серию из шести поражений подряд и сейчас находится на 12-й строчке в таблице в своей конференции.

“Большое облегчение – наконец-то выиграть на своем льду, – заявил после матча форвард “Девилз” Майлз Вуд, забросивший победную шайбу в третьем периоде. – Мы прошли трудный отрезок, но он позади. Хотелось бы в следующих играх закрепить успех”.

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