В результате серьезного ДТП погиб мужчина

ДТП произошло 28 декабря около 17:30 на автодороге М1 «Брест-Минск-граница РФ», сообщает МВД Беларуси.

По предварительной информации, 45-летний водитель «Рено» совершил столкновение с попутным автомобилем «Шевроле Нива», под управлением 69-летней женщины.

От удара «Шевроле» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «МАЗ», а «Рено» протаранило полуприцеп, который был в составе с грузовиком.

Водитель «Рено» погиб на месте происшествия, водитель «Шевроле» с травмами госпитализирована.

Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»