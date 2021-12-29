По данным на 29 декабря в Беларуси с начала пандемии насчитывается 696 220 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, включая выявленные за последние сутки 1 493 новых случая, пишет агентство «Минск-Новости».

Из взятых за последние сутки тестов специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава у 4-х человек выявили новый вариант коронавируса – «омикрон». Это первые подтвержденные случаи заражения новым вариантом в Республике Беларусь. У всех пациентов отмечается легкое течение инфекции.

Число выздоровевших после COVID-19 достигло 688 890, за последние сутки выписаны 1 699 граждан с ранее подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». За все время распространения вируса в стране скончались 5 543 пациента с выявленным COVID-19.

В отечественных лабораториях проведено 10 999 160 тестов для определения инфекции, в том числе за последние сутки специалистами выполнено 27 593 теста.

В стране продолжается вакцинация против COVID-1. По состоянию на 28 декабря полный курс прививок прошли более 3 608 000 человек. При этом первую дозу вакцины от COVID-19 получили свыше 4 728 000 белорусов. С 27 декабря сделать прививку могут и дети с 12 до 17 лет после подписания родителями информированного согласия на проведение процедуры.

Кроме того, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан порекомендовала сделать третью прививку от коронавируса гражданам с тяжелыми хроническими заболеваниями и пожилым людям. Также она пояснила, что бустерная вакцинация от ковид-инфекции (ее еще называют третьей прививкой) проводится через 6 месяцев после полного курса вакцинации, то есть когда человек полностью привит. Для ревакцинации используют российский препарат «Спутник Лайт».

Желающие привиться жители столицы могут обратиться в учреждения здравоохранения, пункты вакцинации в торговых центрах и других объектах.

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