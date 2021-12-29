Шутка с подделкой денег обернулась уголовкой

Подозрительную банкноту номиналом 20 белорусских рублей обнаружили в одном из магазинов Бобруйска.
Согласно заключению эксперта, все реквизиты и изображения, включая защитные волокна и нить, выполнены способом струйной печати, то есть распечатаны на принтере, сообщает УВД Могилевской области.
Впоследствии из оборота было изъято еще 7 купюр такого же номинала с одинаковым серийным номером.
Оперативники установили, что «клонировали» настоящую банкноту 18-летняя учащаяся лицея и 21-летний неработающий, оба уроженцы Гомельщины.
Поддельные купюры они передали своим друзьям и знакомым ради шутки, предупредив их, что деньги ненастоящие. Однако двое приятелей решили расплатиться ими в магазине в Бобруйске и в городских увеселительных заведениях.
По факту изготовления и сбыта поддельных денег возбуждено уголовное дело.
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