Шутка с подделкой денег обернулась уголовкой

Подозрительную банкноту номиналом 20 белорусских рублей обнаружили в одном из магазинов Бобруйска.

Согласно заключению эксперта, все реквизиты и изображения, включая защитные волокна и нить, выполнены способом струйной печати, то есть распечатаны на принтере, сообщает УВД Могилевской области.

Впоследствии из оборота было изъято еще 7 купюр такого же номинала с одинаковым серийным номером.

Оперативники установили, что «клонировали» настоящую банкноту 18-летняя учащаяся лицея и 21-летний неработающий, оба уроженцы Гомельщины.

Поддельные купюры они передали своим друзьям и знакомым ради шутки, предупредив их, что деньги ненастоящие. Однако двое приятелей решили расплатиться ими в магазине в Бобруйске и в городских увеселительных заведениях.

По факту изготовления и сбыта поддельных денег возбуждено уголовное дело.

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