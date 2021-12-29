Британский робот-гуманоид Амека (Ameca) схватил человека за руку, реагируя на прикосновение. Инженеры из Engineered Arts опубликовали видео происшествия в своем YouTube.

Разработчики из Великобритании научили робота следить взглядом за пальцем человека. После нескольких движений в разные стороны, участник эксперимента приблизил руку к лицу машины и заставил ее слегка отклониться назад. Когда человек коснулся носа андроида, робот протянул свою руку, схватился за палец и мягко убрал его в сторону.

“Ameca реагирует, когда вещи входят в их “личное пространство”. Это пугало нас в Engineered Arts, но мы уже к этому привыкли!” — сказали разработчики.

Ameca умеет имитировать мимику и жесты людей. Лицо робота покрывает искусственная кожа, под которой находятся многочисленные «мышцы», обеспечивающие весьма реалистичную плавную мимику. Он также снабжен искусственным интеллектом на базе открытой системы машинного обучения TensorFlow и операционной системы Tritium. Со временем Ameca сможет даже ходить благодаря модульной конструкции.

Компания пока не раскрывает, сколько стоит создание робота. Он все еще находится в разработке. Engineered Arts уверяет, что клиенты смогут купить или арендовать Ameca, а затем запрограммировать его под свои нужды, используя язык Python. Андроид, например, может развлекать людей, взаимодействуя с ними на различных мероприятиях или в телепрограммах.

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