Почему Беларусь потеряла крупного кредитора

Европейский банк реконструкции и развития принял решение приостановить финансирование новых проектов в Беларуси. Для нашей страны это больная новость, ведь ЕБРР является одним из крупнейших кредиторов Беларуси, пишет портал “Белорусы и рынок”.

От прогресса до регресса

После президентских выборов в августе 2020 года ЕБРР объявил, что с сентября прекращает «рассмотрение новых проектов в государственном секторе в Беларуси». Банк дал тогда понять, что принятое решение связано с внутриполитическими событиями в стране, которые вызвали критику в ЕС.

Дальше — больше. Спустя примерно год ЕБРР решил прекратить финансирование проектов и в частном секторе Беларуси. «В ноябре 2021 года руководство ЕБРР предложило пока не рассматривать новые инвестиционные проекты, в том числе в частном секторе Беларуси. ЕБРР сохранит свое присутствие в стране через свой офис в Минске», — сказано в официальном сообщении банка.

Европейский банк реконструкции и развития не раскрывает подробности принятого решения и официально не комментирует причины, которые привели к сворачиванию всей деятельности по финансированию новых проектов на территории нашей страны.

А для нас решение, принятое в Лондоне, является очень важным. Ведь именно ЕБРР в последние годы был тем международным финансовым институтом, благодаря которому находились деньги для проектов как в частном, так и в государственном секторах.

За 30 лет банк профинансировал 142 проекта в Беларуси на общую сумму свыше 3 млрд (!) евро, из которых почти 60 % было направлено именно в частный сектор

Текущий портфель проектов, начатых в Беларуси, также весьма внушительный и в денежном выражении превышает миллиард долларов (914 млн евро в эквиваленте). Почти половину этих средств (47 %) банк направил в реальный сектор экономики, 15 % — в финансовый сектор и 39 % — на инфраструктурные проекты.

За счет кредитов ЕБРР в нашей стране были профинансированы многие социально важные проекты — например, реконструкция водоканалов и строительство станций обез­железивания, реконструкция автодорог и мостов. На инфра­структурные проекты европейский банк в 2019 году выделил свыше 300 млн евро, а всего в позапрошлом году направил на белорусские проекты 391 млн евро.

Это был пик сотрудничества Беларуси с ЕБРР. К этому результату удалось прийти благодаря тому, что после относительной нормализации отношений между официальным Минском и ЕС в 2016 году Европейский банк реконструкции и развития принял новую стратегию, которая позволяла ему финансировать проекты, связанные с государством.

И благодаря развитию этих отношений объем проектов, финансируемых ЕБРР, постоянно увеличивался. Если в 2015 году, до подписания новой стратегии в отношении нашей страны, ЕБРР профинансировал только семь проектов, то в 2016–2019 годах их количество всегда было двузначным.

Однако вслед за прогрессом наступил регресс. В 2020 году ЕБРР профинансировал почти вдвое меньше проектов по сравнению с 2019 годом (13), а объем привлеченных ресурсов сократился с 391 млн евро до 212 млн. Снижение объема белорусских операций в прошлом году было связано как с влиянием пандемии, так и с решением банка отказаться от финансирования проектов в госсекторе на фоне внутриполитического кризиса в Беларуси.

Последние проекты, которые ЕБРР согласился профинансировать, были заключены в ноябре 2021 года и предусматривали выделение денег одному из белорусских банков на кредитование малого и среднего бизнеса. С декабря 2021 года ЕБРР не будет выделять финансирование даже на частные проекты в Беларуси.

Отношения поставлены на паузу

Сложившуюся ситуацию в отношениях между Беларусью и европейским банком можно назвать беспрецедентной, ведь даже в сложные времена (2012–2016 годы), когда акционеры ЕБРР, а это страны ЕС, были недовольны политическими событиями в Беларуси, банк продолжал кредитовать частные проекты. Почему же на этот раз ЕБРР полностью отказался от новых проектов на белорусской земле?

Официального ответа на этот вопрос нет.

Вообще, ситуация представляется довольно странной, поскольку акционеры банка решение о приостановке финансирования частных проектов в Беларуси не принимали. Официальная формулировка — «руководство ЕБРР предложило пока не рассматривать новые инвестиционные проекты, в том числе в частном секторе Беларуси» — говорит о том, что инициатором данного решения был менеджмент европейского банка.

В условиях отсутствия новых проектов в Беларуси, о чем официально объявлено, деятельность белорусского офиса европейского банка сведется к мониторингу и контролю за теми проектами, которые уже начались. Можно ли рассчитывать на то, что ЕБРР все-таки возобновит финансирование проектов в Беларуси?

Обычно свои планы европейский банк раскрывает в страновой стратегии. Последняя страновая стратегия в отношении Беларуси была принята ЕБРР в 2016 году, а новую планировалось принять в 2021-м. Однако вместо принятия новой стратегии в Лондоне в ноябре решили отказаться от финансирования новых проектов на белорусской земле.

Иногда такие решения в истории европейского банка имеют далеко идущие последствия. Например, из-за политических и других разногласий в Узбекистане в 2000-е годы ЕБРР прекращал финансировать проекты в госсекторе, а в 2010–2016 годы даже замораживал проекты в частном секторе. Вернуться и полноценно работать в Ташкенте банк смог лишь после 2016 года, когда в стране сменились и президент, и экономическая политика.

Не исключено, что пауза в отношениях между Беларусью и ЕБРР, как и в случае с Узбекистаном, может длиться долго. Узбекская история наглядно показала, при каких условиях реально можно восстановить сотрудничество страны с европейским банком.

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