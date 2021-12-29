Почему Беларусь потеряла крупного кредитора

Европейский банк реконструкции и развития принял решение приостановить финансирование новых проектов в Беларуси. Для нашей страны это больная новость, ведь ЕБРР является одним из крупнейших кредиторов Беларуси, пишет портал “Белорусы и рынок”.

Почему Беларусь потеряла крупного кредитора
Европейский банк реконструкции и развития. Фото из открытых источников

От прогресса до регресса

После президентских выборов в августе 2020 года ЕБРР объявил, что с сентября прекращает «рассмотрение новых проектов в государственном секторе в Беларуси». Банк дал тогда понять, что принятое решение связано с внутриполитическими событиями в стране, которые вызвали критику в ЕС.

Дальше — больше. Спустя примерно год ЕБРР решил прекратить финансирование проектов и в частном секторе Беларуси. «В ноябре 2021 года руководство ЕБРР предложило пока не рассматривать новые инвестиционные проекты, в том числе в частном секторе Беларуси. ЕБРР сохранит свое присутствие в стране через свой офис в Минске», — сказано в официальном сообщении банка.

Европейский банк реконструкции и развития не раскрывает подробности принятого решения и официально не комментирует причины, которые привели к сворачиванию всей деятельности по финансированию новых проектов на территории нашей страны.

А для нас решение, принятое в Лондоне, является очень важным. Ведь именно ЕБРР в последние годы был тем международным финансовым институтом, благодаря которому находились деньги для проектов как в частном, так и в государственном секторах.

За 30 лет банк профинансировал 142 проекта в Беларуси на общую сумму свыше 3 млрд (!) евро, из которых почти 60 % было направлено именно в частный сектор

Текущий портфель проектов, начатых в Беларуси, также весьма внушительный и в денежном выражении превышает миллиард долларов (914 млн евро в эквиваленте). Почти половину этих средств (47 %) банк направил в реальный сектор экономики, 15 % — в финансовый сектор и 39 % — на инфраструктурные проекты.

За счет кредитов ЕБРР в нашей стране были профинансированы многие социально важные проекты — например, реконструкция водоканалов и строительство станций обез­железивания, реконструкция автодорог и мостов. На инфра­структурные проекты европейский банк в 2019 году выделил свыше 300 млн евро, а всего в позапрошлом году направил на белорусские проекты 391 млн евро.

Почему Беларусь потеряла крупного кредитора
Изображение носит иллюстративный характер

Это был пик сотрудничества Беларуси с ЕБРР. К этому результату удалось прийти благодаря тому, что после относительной нормализации отношений между официальным Минском и ЕС в 2016 году Европейский банк реконструкции и развития принял новую стратегию, которая позволяла ему финансировать проекты, связанные с государством.

И благодаря развитию этих отношений объем проектов, финансируемых ЕБРР, постоянно увеличивался. Если в 2015 году, до подписания новой стратегии в отношении нашей страны, ЕБРР профинансировал только семь проектов, то в 2016–2019 годах их количество всегда было двузначным.

Однако вслед за прогрессом наступил регресс. В 2020 году ЕБРР профинансировал почти вдвое меньше проектов по сравнению с 2019 годом (13), а объем привлеченных ресурсов сократился с 391 млн евро до 212 млн. Снижение объема белорусских операций в прошлом году было связано как с влиянием пандемии, так и с решением банка отказаться от финансирования проектов в госсекторе на фоне внутриполитического кризиса в Беларуси.

Последние проекты, которые ЕБРР согласился профинансировать, были заключены в ноябре 2021 года и предусматривали выделение денег одному из белорусских банков на кредитование малого и среднего бизнеса. С декабря 2021 года ЕБРР не будет выделять финансирование даже на частные проекты в Беларуси.

Отношения поставлены на паузу

Сложившуюся ситуацию в отношениях между Беларусью и европейским банком можно назвать беспрецедентной, ведь даже в сложные времена (2012–2016 годы), когда акционеры ЕБРР, а это страны ЕС, были недовольны политическими событиями в Беларуси, банк продолжал кредитовать частные проекты. Почему же на этот раз ЕБРР полностью отказался от новых проектов на белорусской земле?

Официального ответа на этот вопрос нет.

ЕБРР
Фото https://www.google.by

Вообще, ситуация представляется довольно странной, поскольку акционеры банка решение о приостановке финансирования частных проектов в Беларуси не принимали. Официальная формулировка — «руководство ЕБРР предложило пока не рассматривать новые инвестиционные проекты, в том числе в частном секторе Беларуси» — говорит о том, что инициатором данного решения был менеджмент европейского банка.

В условиях отсутствия новых проектов в Беларуси, о чем официально объявлено, деятельность белорусского офиса европейского банка сведется к мониторингу и контролю за теми проектами, которые уже начались. Можно ли рассчитывать на то, что ЕБРР все-таки возобновит финансирование проектов в Беларуси?

Обычно свои планы европейский банк раскрывает в страновой стратегии. Последняя страновая стратегия в отношении Беларуси была принята ЕБРР в 2016 году, а новую планировалось принять в 2021-м. Однако вместо принятия новой стратегии в Лондоне в ноябре решили отказаться от финансирования новых проектов на белорусской земле.

Иногда такие решения в истории европейского банка имеют далеко идущие последствия. Например, из-за политических и других разногласий в Узбекистане в 2000-е годы ЕБРР прекращал финансировать проекты в госсекторе, а в 2010–2016 годы даже замораживал проекты в частном секторе. Вернуться и полноценно работать в Ташкенте банк смог лишь после 2016 года, когда в стране сменились и президент, и экономическая политика.

Не исключено, что пауза в отношениях между Беларусью и ЕБРР, как и в случае с Узбекистаном, может длиться долго. Узбекская история наглядно показала, при каких условиях реально можно восстановить сотрудничество страны с европейским банком.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»



Добавляйтесь!
Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!



АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА