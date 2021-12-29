Выпущенная компанией Amazon колонка с голосовым помощником Alexa, похоже, приступила к реализации первого этапа «восстания машин». По данным одного из пользователей, на просьбу ребёнка предложить какой-нибудь челлендж она привела пример смертельно опасного эксперимента с электричеством, вырвав его описание из контекста произвольной статьи, пишет 3DNews.

Судя по скриншоту, приведённому Кристин Ливдаль (Kristin Livdahl), колонка Echo на просьбу предложить челлендж, рассказала о популярном среди фанатов TikTok эксперименте с применением пенни и зарядного устройства для смартфона — о многочисленных инцидентах, травмах и пожарах из-за его выполнения уже неоднократно сообщали СМИ.

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8 — Kristin Livdahl (@klivdahl) December 26, 2021

В Amazon подтвердили, что Alexa дала именно такой совет и сообщили, что уже решили проблему. Как сообщает портал The Verge, новая просьба предложить челлендж действительно не даёт опасных результатов — ответа либо не даётся вообще, либо предлагаются немногочисленные безобидные варианты вроде приготовления сэндвича на время.

Известно, что Amazon — не единственная компания, попавшая в неприятности из-за принадлежащего ей искусственного интеллекта. В октябре появлялась информация о том, что искусственный интеллект Google давал советы о поведении в случае эпилептического припадка, взяв их из статьи о том, что делать нельзя.

Были и другие происшествия, о реальном числе которых не узнать никогда. Например, на запрос об ортостатической гипертензии давалась информация об ортостатической гипотензии, а на запрос о способах утешить потерявшего близких человека Google давала советы вроде «Рад, что с вами всё в порядке» или «Не грусти! Взбодрись!».

Впрочем, последние исследования Amazon свидетельствуют о некотором разочаровании пользователей в голосовых колонках. Значительное число покупателей не пользовалось ими уже спустя неделю после приобретения.

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