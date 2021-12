Выпущенная компанией Amazon колонка с голосовым помощником Alexa, похоже, приступила к реализации первого этапа «восстания машин». По данным одного из пользователей, на просьбу ребёнка предложить какой-нибудь челлендж она привела пример смертельно опасного эксперимента с электричеством, вырвав его описание из контекста произвольной статьи, пишет 3DNews.

Судя по скриншоту, приведённому Кристин Ливдаль (Kristin Livdahl), колонка Echo на просьбу предложить челлендж, рассказала о популярном среди фанатов TikTok эксперименте с применением пенни и зарядного устройства для смартфона — о многочисленных инцидентах, травмах и пожарах из-за его выполнения уже неоднократно сообщали СМИ.

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8

— Kristin Livdahl (@klivdahl) December 26, 2021