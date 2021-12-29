Пока в отношении исчерпанности белорусского внешнеторгового чуда остаются сомнения. Но принципиально экономическая среда остается очень уязвимой и неустойчивой, пишет thinktanks.by.

В 3 квартале рост выпуска в белорусской экономике резко затормозил. Резкость торможения после относительно удачного 2 квартала и превалирующий негативный новостной фон дают основания полагать, что фаза замедления бизнес-цикла быстро может смениться фазой циклического спада. Об этом говорится в очередном квартальном выпуске Белорусского экономического обзора, опубликованного BEROC (Киев).

Как говорится в обзоре, поведение многих реальных показателей как раз указывает на подготовку экономики к грядущей рецессии. Потребительский и инвестиционный спрос – главные компоненты внутреннего спроса – после некоторого всплеска в первом полугодии вновь начали сжиматься. В целом динамика внутреннего спроса в последние полтора года напоминает нисходящую спираль. Отдельные всплески быстро гаснут, притягиваясь к снижающемуся тренду.

Ухудшение в 3 квартале 2021 года произошло, вероятно (исходя из предварительных данных), и в состоянии чистого экспорта. Физобъем экспорта просел ощутимо более импорта. То есть, оба ключевых слагаемых внешнеторгового чуда – бурный рост экспорта, отстающий рост импорта – стали давать сбои.

Повторится ли чудо?

Как считают экономисты BEROC, пока в отношении исчерпанности внешнеторгового чуда остаются сомнения. Во-первых, последующие корректировки в данных, вероятно, скорректируют общую картину. Пока рост ВВП в 3 квартале, пусть и мизерный, контрастирует со сжатием одновременно главных элементов внутреннего спроса и чистого экспорта (это возможно при ощутимом росте других элементов внутреннего спроса, что сомнительно). Во-вторых, глобальная среда – вследствие новой череды сбоев в цепочках производства и логистики в комбинации с активным стимулированием спроса – сохраняет состояние, которое по-прежнему может порождать «спецэффекты».

В 3 квартале таковым стали новые вспышки цен в глобальной экономике. Для Беларуси это привело к всплеску в условиях торговли и усилению ценовой конкурентоспособности. В комбинации с инерцией от внешнеторгового чуда предыдущих периодов это обусловило улучшение финансового положения фирм на микроуровне, и показателей финансовой стабильности на макроуровне.

В результате в 3 квартале сложилась необычная ситуация: сжатие экономической активности сочеталось с улучшением финансовых позиций, фискальной позиции и индикаторов финстабильности, позитивными трендами на финансовых рынках. Последнее поспособствовало и купированию инфляции, хоть она осталась в диапазоне повышенных значений. Но принципиально экономическая среда остается очень уязвимой и неустойчивой.

Противовесами надежде на сохранение внешнеторгового чуда являются депрессия внутреннего спроса, санкции, возможные сбои и шоки в мировой экономике. В этих условиях «вилка» сценариев-2022 для Беларуси очень широка: от роста около 2% (по образцу 2021 при сохранении внешнеторгового чуда и росте экспорта) с повышенной инфляцией, до глубокой рецессии вкупе с финансовой дестабилизацией. Несколько более вероятным, чем прочие на 2022 г., видится сценарий ограниченной рецессии (до 3%) с инфляцией вблизи 10%.

Возможность рецессии

Эксперты BEROC отмечают, что в сегодняшних условиях – на фоне внутриполитического кризиса и депрессивности экономических настроений, российского нефтяного маневра, санкций и эскалации отношений с западными странами – равновесный рост имеет предпосылки для снижения.

Внешнеторговое чудо пока вуалирует эту тенденцию, затрудняя ее идентификацию количественными методами. Но, с высокой вероятностью, в новых условиях равновесный рост находится в диапазоне 0-1,5% в год. При столь низком равновесном уровне роста, адаптация к новым условиям, а тем более негативные шоки (исчерпание позитивных) грозят быстро привести к рецессии. В этом случае, стремительно вновь актуализируется проблема долговой (не)устойчивости. Запас прочности, накопленный за период внешнеторгового чуда, не велик как на микро-, так и на макроуровне.

Долговые шоки, с большой вероятностью, приведут к новому раунду экономического сжатия. К такой ситуации, если внешнеторговое чудо себя исчерпает и/или влияние санкций обусловит значимый экспортный шок, Беларусь подойдет уже в 2022 году, считают в BEROC. На взгляд экономистов, дальнейшее развитие событий будет определять поведение властей. Одна из возможных опций их поведения – принятие рецессии как неизбежного зла, ее сглаживание, в надежде, что сползание в рецесионнодолговую воронку будет медленным и получится дождаться лучших времен. Этот подход отчасти схож с эпизодом первой волны ковида в марте-июле 2020 года. Другой опцией может стать попытка предотвратить рецессию всеми силами и средствами, вопреки имеющимся макроэкономическим ограничениям. Такой подход схож с реакцией 2011 года и чреват ценовой и финансовой дестабилизацией.

Помимо того, что каждый из описанных сценариев плох, они и качественно разнородны. На взгляд авторов обзора, с позиции сегодняшнего дня это усугубляет масштабную неопределенность.

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