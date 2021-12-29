Белгидромет долго осторожничал, прежде чем объявить погоду на новогоднюю ночь. Дело в том, что над Беларусью сдвигались в кучу несколько противоречивых факторов, и было непонятно, чья возьмет, , пишет Onliner. Зима собиралась стоять на своем до последнего. Да и теперь все может резко поменяться на 360 градусов… Тем не менее вероятность оттепели подросла до неприличных значений.

Синоптики делают ударение: данные предварительные.

В ночь на 1 января ожидается неустойчивая погода. С запада гурьбой движутся к нам фронты, тащат с собою осадки — может, снег, а может, дождь. Температура ночью от 1 мороза до 5 тепла. Возможны туманы и гололедица.

Разброс по областям на новогоднюю ночь такой:

Минская: от 1 до 3 тепла, временами дождь, мокрый снег;

Брестская: от 3 до 5 тепла, временами осадки (в основном дождь);

Витебская: от 1 мороза до 1 тепла, временами дождь, мокрый снег;

Гомельская: от 0 до 2 тепла, временами осадки (в основном дождь);

Гродненская: от 2 до 4 тепла, временами дождь, мокрый снег;

Могилевская: от 0 до 2 тепла, временами дождь, мокрый снег.

Теплеть начнет уже завтра.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»