Из-за технических проблем в Узбекистане поставки электроэнергии в Афганистан сократились на 50%, сообщила в среду Национальная электроэнергетическая компания Афганистана Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS), пишет Интерфакс.

“В результате этой проблемы до конца сегодняшнего дня 15 провинций, находящихся на маршруте импортируемой электроэнергии, в том числе Кабул, столкнутся с проблемой дефицита электроэнергии”, – говорится в сообщении на сайте энергетической компании.

Афганистан импортирует электроэнергию из соседних Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.

Накануне таджикская энергетическая компания “Барки Точик” подтвердила сообщение о подписании контракта с афганской национальной энергетической компании Da Afghanistan Breshna Sherkat о поставках электроэнергии в эту страну в 2022 году.

В сообщении пресс-центра “Барки Точик”, опубликованного во вторник на сайте компании, говорилось, что договор на экспорт электроэнергии с компанией Breshna действует с 2008 года. “Соглашение, подписанное 26 декабря в Ташкенте, является дополнительным соглашением, которое подписывается ежегодно для определения объемов передаваемой электроэнергии в течение следующего года”, – уточнили в пресс-центре.

“Согласно этому дополнительному соглашению, в 2022 году “Барки Точик” поставит Breshna до 400 МВт электроэнергии в сутки в жаркое время года, с мая по сентябрь”, – говорилось в сообщении.

По сообщению пресс-центра “Барки Точик”, осенью и зимой в Афганистан ежесуточно подается 25-30 МВт электроэнергии, “в основном для защиты энергооборудования”. “Такое количество электроэнергии не влияет на общий баланс электроснабжения страны. Важным условием этого дополнительного соглашения является своевременное погашение долгов компании Breshna, которое уже реализуется”, – отмечается в сообщении.

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