Верховный суд России ликвидировал международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество “Мемориал”. Организация с 1987 года занималась исследованиями репрессий в СССР и восстановлением памяти об их жертвах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на РБК.

Представитель Генпрокуратуры Алексей Жафяров утверждал, что организация несет общественную угрозу, “спекулирует на теме политических репрессий, искажает историческую память, в том числе о Великой Отечественной войне, и создает лживый образ СССР как террористического государства”.

Формально прокуратура обосновывала свое требование о ликвидации “Международного Мемориала” неоднократными нарушениями законодательства об НКО-иноагентах – в том числе в части маркировки материалов.

Исполнительный директор организации Елена Жемкова заявила, что российское государство по крайней мере до последнего времени ценило работу по увековечению памяти жертв политических репрессий, включало руководителей “Мемориала” в экспертные комиссии при правительстве и поддерживало начинания организации.

“Мемориал” был создан в 1987 году единомышленниками, которые хотели увековечить память жертв политических репрессий советской эпохи. Первым председателем совета “Мемориала” стал академик, лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров.

“Мемориал” издает книги об истории репрессий, пытается добиться постоянного доступа к архивам. Параллельно с работой над сбором информации о репрессированных “Мемориал” стал заниматься правозащитной деятельностью, в числе прочего – пересчетом и поддержкой политических заключенных в России.

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