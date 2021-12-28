Полицейские коптеры в Израиле мгновенно вылетят на звуки выстрелов

Израильская компания по производству дронов Airobotics приступила к адаптации американской охранной системы ShotSpotter под местные реалии путем интеграции в нее летающих роботов.

Считается, что это наиболее оптимальная альтернатива полицейскому патрулю на автомобиле или вертолете. Ключевой параметр новинки – время реагирования на звуки стрельбы измеряется считанными секундами, пишет Техкульт.

Система ShotSpotter построена на сети микрофонов, которые размещаются в каждом городском квартале и реагируют на «импульсные» звуки. Отталкиваясь от разницы во времени фиксации звука отдельными микрофонами, система методом триангуляции вычисляет источник звука с точностью до метра. ИИ проверяет, похож ли он на выстрелы или призывы к помощи, и подает сигнал полицейским.

ShotSpotter успешно эксплуатируется в 120 городах в США, а также в ЮАР и ряде стран Карибского бассейна. Но у системы есть фундаментальный недостаток – полицейскому наряду требуется время для прибытия, даже если они совершенно точно знают, куда именно ехать. Чуть лучше дело обстоит с воздушными патрулями на вертолетах, но эта услуга весьма затратная.

Поэтому дешевые летающие дроны от Airobotics должны идеально дополнить систему. Они также будут размещаться в каждом квартале, всегда иметь свежую батарею, и способны добраться до источника звука за несколько секунд.

Дроны несут камеры, при помощи которых оператор сможет отслеживать ситуацию и корректировать действия полиции. Предполагается, что такая система будет развернута во всех городах Израиля.

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