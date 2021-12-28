В интернете опубликован «воровской прогон», который запрещает заключенным ущемлять арестантов, изнасилованных по приказу силовиков.

Российские СМИ сообщают о том, что по тюрьмам и колониям пошел новый так называемый воровской прогон – обращение авторитетных арестантов к заключенным колоний и изоляторов с указаниями о том, как в данный момент нужно трактовать тюремные понятия. Поскольку белорусский криминальный мир находится под «зонтиком» российского, то послание касается и мест заключения Синеокой.

Письмо, как указано в тексте, стало ответом на публикацию видеоархива пыток в учреждениях Саратовского управления ФСИН, вывезенного из России бывшим осужденным белорусом Сергеем Савельевым, и на резонансные дела об изнасилованиях и избиениях заключенных в ангарской колонии №15 Иркутской области.

В письме неназванные заключенные призывают «не унижать и не глумиться» над теми, кого изнасиловали в результате силовых провокаций оперативников или «активистов» (сотрудничающих с администрацией колоний и СИЗО заключенных. – Ред.). «По-человечески им можно только посочувствовать», – сказано в письме.

По поводу подлинности письма эксперты разошлись во мнениях. Одни говорят, что это фальшивка, так как под подобным посланием должны быть подписи, а в данном случае их нет. Другие ссылаются на то, что в российском Уголовном кодексе появилась специальная статья 210.1 (Занятие высшего положения в преступной иерархии), которая задумывалась как инструмент в борьбе с ворами в законе. Она предполагает до 15 лет лишения свободы и в последние пару лет активно применяется. Якобы именно поэтому под «прогоном» нет подписей, но оно подлинное. Третьи вообще отмечают, что правило «не судить всех огулом» в криминальном мире было и раньше.

Белорусские расклады

«Народная Воля» решила выяснить, где сейчас находятся белорусские криминальные авторитеты, которые могли бы прояснить для интересующихся ситуацию устно.

Дмитрий Галеев (Галей) в марте 2013 года был осужден на 11 лет лишения свободы за вымогательство с применением насилия. Согласно данным агентства «Прайм Крайм», отбывал наказание в колонии ИК-9 в Горках. Однако в 2017-м за злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения получил «добавку» 1 год и 11 месяцев. По данным агентства «Прайм Крайм», в настоящее время находится в тюрьме Жодино.

Олег Герасимович (Муму) в мае этого года осужден на 10 лет за драку в одном из клубов Орши. Как сообщали правоохранители, драка была не простой, а попыткой передела сфер влияния. По последней известной информации, Герасимович находился в колонии в Новополоцке.

Павел Алексеевич (Паштет) в сентябре этого года задержан в Минске за злостное хулиганство. Находится в изоляторе на Володарке.

Александр Медведев (Медвежонок) в декабре 2014-го был осужден за вымогательство на 7 лет строгого режима. Тем не менее пока в агентствах криминальных новостей статус Медведева обозначен как «в заключении». Возможно, добавили срок по популярному обвинение «злостное нарушение режима отбывания наказания».

Руслан Лебедев (Лебедь Борисовский) – в розыске.

Александр Кушнеров (Кушнер). В феврале этого года милиция сообщила о его задержании вместе с двумя телохранителями. «При задержании преступник отбивался ножом, однако ранить оперативников ему не удалось», – говорилось в сообщении. Потом появилась информация, что в отношении Кушнерова возбуждено уголовное дело по статье 364 («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел») УК РБ. А чуть позже стало известно, что он находится на свободе под подпиской о невыезде. Кстати, многие отмечают, что за последний год Кушнера нередко задерживали на его сходках, но затем отпускали.

Игорь ГЛИНСКИЙ.

КСТАТИ

Искали 28 лет

Экстрадиции из России в Беларусь в настоящее время ожидает легендарный вор в законе, которого разыскивали 28 лет.

50-летнего грузинского вора в законе Мамуку Шубитидзе, известного в криминальном мире как Турикела или Мамука Кахетинский, задержали в ноябре в Московской области.

Сообщается, что в Беларуси его обвиняют в угрозе убийством, краже, поджоге и насилии в отношении представителя власти. Преступления были совершены в 2020 году в Минске.

Шубитидзе третий десяток лет разыскивается Грузией за убийство полицейского в 1993 году. Также ему вменяется причинение телесных повреждений, угон и незаконный оборот оружия. Чтобы избежать правосудия, Шубитидзе сменил имя и фамилию, став Давидом Бараташвили.

Публикация из № 100 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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