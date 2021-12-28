Государственная пропаганда круглосуточно выносит мозг белорусам. И часто это делает завуалированно, маскируясь под независимых экспертов, публицистов, блогеров. Подтверждение тому – активный комментатор белорусских событий Армен Гаспарян.

Вот, например, его комментарий по миграционному кризису.

«Кто всю эту кашу заварил, тот пусть и расхлебывает. Позиция Беларуси здесь, на мой взгляд, чрезвычайно проста. Беларусь опирается на существующие нравственные основы европейского общества. Но это же не вина Беларуси, что, оказывается, нравственные основы европейского общества можно менять, как перчатки в осенне-зимний период. Пускай Брюссель этим заботится», – сказал Армен Гаспарян, которого цитирует государственное информагентство БЕЛТА. Тут он был представлен как российский журналист, историк, писатель.

Или про Светлану Тихановскую.

«Тихановской лучше самой себя разрукопожать и уйти в спальню в литовской квартире. Это будет лучшее, что она может сделать. К сожалению, Тихановская и обдумывание каких-то своих шагов – это вещи несовместимые». Это уже цитата по аудиоблогу на Sputnik, где г-н Гаспарян выступает как «известный политический эксперт и публицист».

А вот цитата из эфира БТ. «Нужно было создать какую-то гнетущую атмосферу вокруг Беларуси. Лучше всего это делать с помощью санкций. Всегда можно орать, что вот если бы вы пошли по пути демократических преобразований, тогда бы никаких санкций не было. Добиться чего-то санкциями в нынешних условия невозможно вообще». Здесь Армен Гаспарян был представлен скромно – «российский журналист».

Кто же этот журналист-многостаночник, которого в Беларуси интересует всё и который комментирует всё – от настроения Романа Протасевича до наших перспектив в европейских проектах?

Это официальный, опытный российский пропагандист, который за свою профессиональную деятельность в Молдове даже был включен в список невъездных. В Беларуси он менее известен, чем Киселев или Соловьев, просто потому, что мы не слушаем российское радио. А Гаспарян – радийщик.

Армен Гаспарян действительно и журналист, и блогер, и писатель, и общественный деятель. А еще он автор публицистических книг по истории России XX века. Один из авторов учебника «История России» для 10 класса. Одно время очень интересовался «белым движением», потом увлекся историей российских спецслужб. Но всё это, так сказать, хобби. Основная работа Гаспаряна связана с главным пропагандистским российским ресурсом – медиагруппой «Россия сегодня».

С апреля 2012-го по сентябрь 2013 года он являлся главным редактором русской службы радиокомпании «Голос России». Потом стал руководить специальными проектами в главной редакции координации вещания радиокомпании «Голос России». Когда радиостанция прекратила существование в связи с образованием информационного холдинга «Россия сегодня», Гаспарян возглавил в нем управление.

Таким образом, он не просто писатель или блогер. Он – один из руководителей главного российского пропагандистского медиахолдинга. И то, что такой занятой человек почти ежедневно стал фонтанировать комментариями на белорусскую тему, – плохой знак. Это означает, что Беларусь, как и Украина, оказалась в приоритете российской пропаганды, на самой передовой идеологической повестки. Иными словами, готовятся какие-то очень важные события, которым такие Гаспаряны обеспечивают идеологическое сопровождение.

Пользуясь услугами таких комментаторов, белорусские госСМИ на самом деле промывают мозги зрителям и слушателям даже не своей, а российской повесткой. В Москве хотели, чтобы в Минске смотрели на мир так, как он видится из башен Кремля, и получили то, что хотели. Сегодня белорусские государственные СМИ вещают их голосами.

Кто такой Гаспарян? Каковы его политические взгляды? Лучше всего об этом рассказал он сам. В частности, в эфире пропагандистской радиостанции «Вести ФМ» Армен Гаспарян высказывался об Украине как государстве следующим образом: «Ребенок родился инвалидом. Ну, я имею в виду первую украинскую государственность. Он родился дауном. Жалко, трагедия, но так бывает. Но родители оказались упрямы. Вместо того, чтобы идти к доктору, они, наоборот, сделали это своей основной задачей – позиционировать вот эту умственную недостаточность как главную добродетель в жизни. Спустя 100 лет государству пора на пенсию идти, но лучше не стало».

Вы думаете, на Беларусь как суверенное государство у этого деятеля другой взгляд? Не будьте наивными. Мы имеем дело с опытными бойцами информационных войн. И впустили их в самое сердце белорусского информационного пространства. Сегодня белорусской власти нравится, что они наезжают на Тихановскую, клеймят санкции, обличают «зловредный Запад, атакующий Синеокую». Но что будет завтра, когда они с тем же запалом объявят нас государством-инвалидом, дауном, который просто не способен понять, что ему лучше не жить? Кто думал об этом, санкционировав разгром независимых белорусских СМИ и расчищая информационное поле для российского агитпропа?

Публикация из № 100 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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