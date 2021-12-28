«Народная Воля» поинтересовалась, чем сейчас занимается известнейший кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, специалист высшей категории.

В минувшем году по инициативе Минздрава Мрочека уволили с поста директора РНПЦ «Кардиология». Его провожали бурными аплодисментами и со слезами на глазах. Где сейчас авторитетный доктор?

– Александр Геннадьевич, а чем вы сейчас занимаетесь, если не секрет?

– Всё банально просто: я на пенсии.

– Может, где-то консультируете или научной деятельностью занимаетесь?

– Нет.

– У вас же имя, авторитет! Неужели не поступало никаких предложений по работе?

– Были. Но не из государственных клиник.

– А почему не согласились на консультации, например, в том же «ЛОДЭ» или любом другом медцентре?

– Есть добавка за докторскую степень, и если ее получать, то нельзя нигде работать. Я не хотел ее терять.

– Это какая-то значительная сумма?

– Нет, чуть больше 500 рублей.

– Если бы трудоустроились, в деньгах наверняка выиграли бы.

– Конечно. Но я так решил.

– У вас в прошлом году подожгли дачу. Найдены ли те, кто это сделал, и закончилось ли расследование по этому делу?

– Не закончилось. Уголовное дело приостановили, а того, кто это сделал, не нашли.

– Вы говорили, что болели. Коронавирус?

– Нет, ковидом я переболел еще весной. И, кстати говоря, потом очень неуютно себя чувствовал. Это была одна из причин, по которой я не пошел на работу.

– Вы были привиты или нет?

– Уже после привился.

– Во время болезни в больницу не попали?

– Нет, дома отлежался. Перенес вроде относительно легко, но потом столкнулся с постковидной действительностью. Допустим, пробежаться надо, а у тебя такая одышка!..

– Сейчас уже отпустило? Говорят же, что постковидный синдром может длиться долго…

– Есть какие-то нюансы, но с другой стороны – и возраст-то уже! Поди разберись, что от чего!

– Уезжать из страны не планируете? Если не ошибаюсь, у вас сын в Испании живет…

– Возможно, к сыну поеду. Но пока здесь…

Публикация из № 100 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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