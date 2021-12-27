За разбойное нападение на пенсионерку задержан рецидивист

Нападение на 80-летнюю женщину было совершено в Гомеле, сообщает Следственный комитет. Неизвестный мужчина вошел в подъезд следом за пожилой женщиной. Возле лифта он выхватил из ее рук сумку с продуктами и кошельком, в котором находилось около 350 рублей, при этом сломав ей палец.

Изучив записи камер видеонаблюдения, в тесном взаимодействии со специалистами Государственного комитета судебных экспертиз сыщики установили личность нападавшего. Им оказался 40-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе за угрозу убийством, грабеж, нанесение телесных повреждений.

Выяснилось, что он оставил сумку с продуктами у приятеля и уехал в Минск. На следующее утро на железнодорожном вокзале по приметам его задержали сотрудники столичной милиции.

По факту разбойного нападения следователями возбуждено уголовное дело.Проверяется его причастность к совершению иных преступлений.

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