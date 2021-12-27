В Израиле успешно испытали препарат от COVID-19

Весь мир с нетерпением ждет появления эффективного лекарства от коронавируса, так как вакцинацией остановить пандемию не удалось. На днях впервые за последние два года появилась действительно хорошая новость. Израильские ученые из компании Amorphical создали препарат Amor-18, который уже успешно прошел вторую фазу испытаний.

В них приняли участие 18 человек, и все они выздоровели в течение нескольких дней. Испытание препарата проходило в медцентре Зив в Цфате. Лекарственное средство отличается от большинства других, так как действует не за счет антител, а путем регуляции кислотно-щелочного баланса вокруг клеток, пишет Hi-News.ru со ссылкой на The Jerusalem Post.

Результаты клинических испытаний препарата от коронавируса Amor-18

Испытание препарата проводилось на пациентах, которые были госпитализированы с умеренным либо тяжелым течением болезни. Двое были в очень тяжелом состоянии и находились в реанимации. Амор-18 вводился пациентам перорально или путем ингаляции. Параллельно группа из 19 человек получала плацебо.

Все пациенты, получавшие препарат, независимо от степени тяжести течения болезни, выздоровели за несколько дней и были выписаны домой.

Что касается второй группы, получавшей вместо препарата плацебо, то шесть человек из них попали в реанимацию, а еще двое умерли.

“Поскольку пациенты, получавшие препарат, выздоравливали в течение нескольких дней и были отпущены к себе домой, испытание было на 100% успешным” — сказал д-р Нашат Абу Салех, содиректор отделения коронавируса в Медицинском центре Зив в Цфате.

Как препарат от коронавируса Amor-18 действует на организм Основным действующим веществом препарата является аморфный карбонат кальция, или АСС. Он способен менять кислотность pH вокруг каждой клетки. Как утверждают эксперты, уровень кислотности влияет на способность SARS-CoV-2 заражать клетки и, соответственно, размножаться. Таким образом, лекарство предотвращает распространение вируса по организму, в результате чего у пациентов улучшается состояние. “Разработанный нами препарат является противовоспалительным, безопасным, эффективным и простым в использовании” — говорит генеральный директор компании Amorphical, Йоси Бен Как утверждают авторы исследования, клинические испытания их весьма вдохновили, так как препарат дает реальную надежду больным COVID-19 не только в Израиле, но и во всем мире. Сейчас он особенно актуален, так как накануне пятая волна коронавируса, вызванная штаммом Omicron. Как утверждают создатели препарата, он будет работать против всего семейства вирусов SARS, включая SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Лекарство и от COVID-19 и от рака Казалось бы, какая взаимосвязь между коронавирусом и раком? Однако компания Amorphical предлагает использовать аморфный карбонат кальция не только от коронавируса, но и рака. Как утверждают учены, в микросреде опухоли в результате нарушения метаболизма возникает локальный ацидоз, то есть нарушается кислотно-щелочной баланс. Наночастицы АСС, когда достигают кислой среды опухоли, выгружают основные ионы карбоната, которые нейтрализуют чрезмерную кислотность и восстанавливают гомеостаз. Эта модуляция pH с помощью наночастиц ACC заставляет раковые клетки сдвигать свой метаболизм в сторону окислительного фосфорилирования. В результате этого процесса снижается скорость роста опухоли, а также уменьшается метастазирование. Кроме того, АСС повышает способность иммунной системы бороться с опухолью. Главная опасность рака заключается в том, что он умеет избегать реакции иммунитета, как бы, обманывая его.

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