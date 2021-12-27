Судебные приставы выставили новую сумму по шубам певицы Агурбаш

Федеральная служба судебных приставов России опубликовала на своем сайте обновленные суммы, которые должна выплатить певица Анжелика Агурбаш, пишет Sputnik Беларусь.

Ранее к ней судебный иску заявлял Белкоопсоюз.

Первоначально материалы Экономического суда Минска, который рассматривал иск по делу Анжелики Агурбаш, пришли в ФССП Российской Федерации в начале осени 2021 года.

Судебный иск к певице касался меховых изделий: она должна вернуть “Белкоопсоюзу” около 40 единиц, в основном шубы.

Осенью появилась информация на сайте ФССП РФ о том, что Агурбаш должна оплатить взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц в размере 197902,09 российских рублей, а также исполнительский сбор в размере пяти тысяч российских рублей. Хотя сумма, которая по иску “Белккоопсоюза” должна быть взыскана с ответчицы, была другой – около шести миллионов российских рублей.

Согласно обновленным данным на сайте ВССП РФ, в соответствии с судебным приказом от 06.12.2021 года Экономического суда Минска в отношении Анжелики Агурбаш “взыскания имущественного характера составляют 6085942,02 российских рублей.