Подольская и Пресняков мечтают поселить сыновей через стенку друг от друга

Наталья Подольская и Владимир Пресняков растят двоих совместных сыновей: шестилетнего Артемия и годовалого Ваню. И хотя дети еще слишком маленькие, чтобы жить самостоятельно, родители заранее позаботились об отдельном жилье для них. Они уже приобрели для мальчишек две элитные квартиры на одном этаже, пишет 7days.ru.

«Была мечта найти две соседние квартиры, которые при желании можно объединить, при этом чтобы они были примерно одного метража. И представляешь, мы нашли!» — не стала скрывать радости Подольская в беседе с Лерой Кудрявцевой на НТВ.

Они с мужем уже придумали, где бы в будущем хотели жить сами. Это дом на берегу моря. Но пока это только в мечтах, потому что после приобретения недвижимости для сыновей, ее еще нужно привести в жилой вид. Сейчас это голые стены в новостройке, которые предстоит облагородить. С учетом того, что высота потолков составляет пять метров, а площадь позволяет обустроить по две спальни в каждой квартире, ремонт предстоит весьма дорогостоящий.

У Владимира Преснякова есть еще и старший сын Никита от Кристины Орбакайте, но он уже женат и давно живет самостоятельной жизнью.

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