В платежном балансе Беларуси за последние четыре квартала наблюдается исторически рекордный «плюс» счета текущих операций – 1,230 млрд долларов.

По внешнеэкономическим операциям в страну приходит валюты больше, чем уходит. Такая ситуация сложилась во многом благодаря экспорту IT-услуг, пишет Thinktanks.by со ссылкой на Infobank.by.

В счете текущих операций платежного баланса страны фиксируются:

внешняя торговля (товарами и услугами);

первичные доходы (инвестиционные доходы и оплата труда);

вторичные доходы.

Участие всех этих составляющих в процессе движения валюты через границу Беларуси – различная, и часто диаметральная: по одним операциям денег больше приходит в страну («плюс»), по другим – больше уходит (минус»).

Сальдо, составляющих счета текущих операций платежного баланса Беларуси за последние 4 квартала, выглядит следующим образом:

внешняя торговля, всего: +3,077 млрд долл., товарами: -1,324 млрд долл., услугами: +4,401 млрд долл.;

первичные доходы, всего: -2,425 млрд долл., инвестиционные доходы: -2,977 млрд долл., оплата труда: +0,552 млрд долл.;

вторичные доходы: +0,578 млрд долл.

Лучшее плюсовое сальдо, то есть наибольший чистый приток в страну валюты, идет через внешнюю торговлю услугами. Без этого огромного «плюса» по внешнеэкономическим услугам был бы значительный «минус» всего текущего счета.

Общий список услуг в платежном балансе складывается из 12 видов услуг. Но основными в списке внешнеэкономических услуг Беларуси всегда были транспортные.

Нерезидентам оказано транспортных услуг на суму 4,218 млрд долл., в том числе:

железнодорожным транспортом – на 980 млн долл.;

автомобильным транспортом – на 1,749 млрд долл.;

трубопроводами и передачей электроэнергии – на 513 млн долл.;

воздушным транспортом – на 327 млн долл.

Но самым растущим по объему зарабатывания для страны иностранной валюты является сектор компьютерных услуг – IT-отрасль.

Именно ее динамика и определила такой сильный прирост сальдо услуг за последние 5 лет. Валовая выручка от экспорта компьютерных услуг составила 2,938 млрд долл. за год (с IV квартала 2020 года по III квартал 2021 года).

По объему экспорта компьютерные услуги превзошли все виды транспортных услуг еще в 2018 году, хотя выручка от компьютерных услуг пока еще меньше суммарной экспортной выручки транспортного сектора внешнеэкономических услуг Беларуси.

Если сегодняшний рост IT-экспорта продолжится, то компьютерные услуги по объему экспортной выручки уже через несколько лет догонят суммарный экспорт всех внешних транспортных услуг Беларуси.

И если по валовому объему экспортной выручки сектор компьютерных услуг еще уступает сектору транспортных услуг, то по чистому – уже превосходит. И уж тем более превосходит чистый приток от любого вида транспортных услуг.

Сальдо внешнеэкономических услуг в платежном балансе Беларуси выглядит следующим образом:

транспортные – +1,863 млрд долл., в том числе:

железнодорожным транспортом – +570 млн долл.;

автомобильным транспортом – +810 млн долл.;

трубопроводами и передачей электроэнергии – +511 млн долл.;

воздушным транспортом – +168 млн долл.

компьютерные – +2,617 млрд долл.

Таким образом, IT-отрасль по важности в вопросе привлечения в страну иностранной валюты через экспорт услуг – уже на первом месте по чистому результату. По валовому на первой позиции остаются пока транспортные услуги, но разрыв сокращается.

Если бы не экспорт услуг IT-отрасли, сальдо счета текущих операций было бы минусовым. Это означает, что без денег от экспорта компьютерных услуг наблюдалось бы не укрепление белорусского рубля в этом году, а наоборот – ослабление.

Но такое «сверхскоростное» развитие экспорта компьютерных услуг Беларуси не является особенностью страны. В соседних странах прирост этой отрасли идет такими же темпами. А в Украине даже гораздо бо́льшими темпами.

Выручка от экспорта компьютерных услуг выросла за 1 год:

в Беларуси – на 21,5%;

в Польше – на 12,6%;

в Украине – на 30,5%.

Мало того, в Украине экспорт IT-отрасли вышел на 1-е место уже и по валовому объему выручки, превысив транспортные услуги (в Беларуси и в Польше – пока еще нет).

Частично лучшая динамика Украины объясняется значительным количеством айтишников, эмигрировавших в Украину за последние годы. Украина заинтересована в привлечении специалистов IT-отрасли и постоянно работает в направлении улучшения привлекательности страны именно для IT-специалистов.

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