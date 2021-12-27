Сегодня на Белорусской атомной электростанции завершены работы по загрузке ядерного топлива в активную зону реактора второго энергоблока, сообщил телеграм-канал «Минэнерго Официальный».

В реактор загружены 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом.

В рамках дальнейшей реализации программы физического пуска блока будут выполнены работы по сборке и уплотнению реактора с проведением необходимых гидравлических испытаний, переводу реакторной установки в горячее состояние и ее вывод на минимально-контролируемый уровень мощности.

Ввести в строй второй реактор обещают к лету следующего года.

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